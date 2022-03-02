https://ria.ru/20220302/granitsa-1775991947.html

Погранкомитет Белоруссии добавил охрану на границе с Украиной

Погранкомитет Белоруссии добавил охрану на границе с Украиной - РИА Новости, 02.03.2022

Погранкомитет Белоруссии добавил охрану на границе с Украиной

Погранкомитет Белоруссии сообщил, что с учетом обострения военно-политической ситуации в регионе усилена охрана границы на западе и юге страны. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:52

2022-03-02T10:52

2022-03-02T11:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

белоруссия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155820/11/1558201173_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7f586a5331a9bb03f3f50cad4e8c8950.jpg

МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что с учетом обострения военно-политической ситуации в регионе усилена охрана границы на западе и юге страны."В рамках указаний президента Республики Беларусь, отданных с учетом обострения военно-политической ситуации в регионе, усилена охрана границы на западном и южном направлениях", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Согласно ему, "на фоне сложившейся обстановки для предотвращения возможных провокаций и недопущения проникновения на территорию Республики Беларусь диверсионно-разведывательных групп реализуется комплекс режимных мероприятий". В рамках дополнительного прикрытия границы с Украиной задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения министерства обороны, сообщили в комитете.В ведомстве добавили, что личный состав территориальных органов пограничной службы находится в пунктах постоянной дислокации. "Ситуация на государственной границе Республики Беларусь остается контролируемой", - заявили в погранкомитете.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775800511.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр