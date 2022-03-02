https://ria.ru/20220302/granitsa-1775991947.html
Погранкомитет Белоруссии добавил охрану на границе с Украиной
Погранкомитет Белоруссии добавил охрану на границе с Украиной - РИА Новости, 02.03.2022
Погранкомитет Белоруссии добавил охрану на границе с Украиной
Погранкомитет Белоруссии сообщил, что с учетом обострения военно-политической ситуации в регионе усилена охрана границы на западе и юге страны. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:52
2022-03-02T10:52
2022-03-02T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что с учетом обострения военно-политической ситуации в регионе усилена охрана границы на западе и юге страны."В рамках указаний президента Республики Беларусь, отданных с учетом обострения военно-политической ситуации в регионе, усилена охрана границы на западном и южном направлениях", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Согласно ему, "на фоне сложившейся обстановки для предотвращения возможных провокаций и недопущения проникновения на территорию Республики Беларусь диверсионно-разведывательных групп реализуется комплекс режимных мероприятий". В рамках дополнительного прикрытия границы с Украиной задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения министерства обороны, сообщили в комитете.В ведомстве добавили, что личный состав территориальных органов пограничной службы находится в пунктах постоянной дислокации. "Ситуация на государственной границе Республики Беларусь остается контролируемой", - заявили в погранкомитете.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775800511.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
10:52 02.03.2022 (обновлено: 11:00 02.03.2022)
Погранкомитет Белоруссии добавил охрану на границе с Украиной
Погранкомитет Белоруссии добавил охрану на границе с Украиной из-за обострения ситуации