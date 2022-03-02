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В ГД предложили дать желающим украинцам право бессрочно находиться в России
В ГД предложили дать желающим украинцам право бессрочно находиться в России - РИА Новости, 02.03.2022
В ГД предложили дать желающим украинцам право бессрочно находиться в России
Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:51
2022-03-02T15:51
госдума рф
украина
в мире
владимир путин
вооруженные силы рф
сша
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о возможности предоставления бессрочного права на пребывание в РФ гражданам Украины, опасающимся преследования на родине. Документ есть у РИА Новости.В письме Останина отмечает, что внесенные на рассмотрение предложения, направленные на усиление государственной поддержки семей с детьми, обусловлены сложившейся в России социально-экономической ситуацией, которая вызвана недружественными действиями США и иных иностранных государств."Продление срока пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. Находящиеся на территории нашей страны граждане Украины, которые не могут или не хотят вернуться домой в связи с создавшейся ситуацией, могут оказаться в сложном положении. Предложение: в связи с этим считаем целесообразным обратиться в МИД России и МВД России с просьбой о продлении установленного срока для пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины, а также о принятии мер для облегчения им различных процедур оформления", - говорится в документе.Как пояснила РИА Новости Останина, гражданам Украины, которые не желают возвращаться на родину из-за обострения там ситуации и боевых действий, предлагается "предоставить бессрочное право на пребывание на территории РФ"."Возвращение людей в Украину, которые оказались в России, чревато расправой над ними", - отметила депутат.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776041788.html
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775252166.html
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госдума рф, украина, в мире, владимир путин, вооруженные силы рф, сша, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
15:51 02.03.2022
 
В ГД предложили дать желающим украинцам право бессрочно находиться в России

Депутат Останина предложила дать желающим украинцам право бессрочно находиться в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о возможности предоставления бессрочного права на пребывание в РФ гражданам Украины, опасающимся преследования на родине. Документ есть у РИА Новости.
В письме Останина отмечает, что внесенные на рассмотрение предложения, направленные на усиление государственной поддержки семей с детьми, обусловлены сложившейся в России социально-экономической ситуацией, которая вызвана недружественными действиями США и иных иностранных государств.
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"Продление срока пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. Находящиеся на территории нашей страны граждане Украины, которые не могут или не хотят вернуться домой в связи с создавшейся ситуацией, могут оказаться в сложном положении. Предложение: в связи с этим считаем целесообразным обратиться в МИД России и МВД России с просьбой о продлении установленного срока для пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины, а также о принятии мер для облегчения им различных процедур оформления", - говорится в документе.
Как пояснила РИА Новости Останина, гражданам Украины, которые не желают возвращаться на родину из-за обострения там ситуации и боевых действий, предлагается "предоставить бессрочное право на пребывание на территории РФ".
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"Возвращение людей в Украину, которые оказались в России, чревато расправой над ними", - отметила депутат.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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