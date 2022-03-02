В ГД предложили дать желающим украинцам право бессрочно находиться в России
Депутат Останина предложила дать желающим украинцам право бессрочно находиться в России
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о возможности предоставления бессрочного права на пребывание в РФ гражданам Украины, опасающимся преследования на родине. Документ есть у РИА Новости.
"Продление срока пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. Находящиеся на территории нашей страны граждане Украины, которые не могут или не хотят вернуться домой в связи с создавшейся ситуацией, могут оказаться в сложном положении. Предложение: в связи с этим считаем целесообразным обратиться в МИД России и МВД России с просьбой о продлении установленного срока для пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины, а также о принятии мер для облегчения им различных процедур оформления", - говорится в документе.
Как пояснила РИА Новости Останина, гражданам Украины, которые не желают возвращаться на родину из-за обострения там ситуации и боевых действий, предлагается "предоставить бессрочное право на пребывание на территории РФ".
"Возвращение людей в Украину, которые оказались в России, чревато расправой над ними", - отметила депутат.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.