https://ria.ru/20220302/gosduma-1776069055.html

В ГД предложили дать желающим украинцам право бессрочно находиться в России

В ГД предложили дать желающим украинцам право бессрочно находиться в России - РИА Новости, 02.03.2022

В ГД предложили дать желающим украинцам право бессрочно находиться в России

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:51

2022-03-02T15:51

2022-03-02T15:51

госдума рф

украина

в мире

владимир путин

вооруженные силы рф

сша

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о возможности предоставления бессрочного права на пребывание в РФ гражданам Украины, опасающимся преследования на родине. Документ есть у РИА Новости.В письме Останина отмечает, что внесенные на рассмотрение предложения, направленные на усиление государственной поддержки семей с детьми, обусловлены сложившейся в России социально-экономической ситуацией, которая вызвана недружественными действиями США и иных иностранных государств."Продление срока пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. Находящиеся на территории нашей страны граждане Украины, которые не могут или не хотят вернуться домой в связи с создавшейся ситуацией, могут оказаться в сложном положении. Предложение: в связи с этим считаем целесообразным обратиться в МИД России и МВД России с просьбой о продлении установленного срока для пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины, а также о принятии мер для облегчения им различных процедур оформления", - говорится в документе.Как пояснила РИА Новости Останина, гражданам Украины, которые не желают возвращаться на родину из-за обострения там ситуации и боевых действий, предлагается "предоставить бессрочное право на пребывание на территории РФ"."Возвращение людей в Украину, которые оказались в России, чревато расправой над ними", - отметила депутат.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776041788.html

https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775252166.html

украина

сша

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, украина, в мире, владимир путин, вооруженные силы рф, сша, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика