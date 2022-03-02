https://ria.ru/20220302/gosdep-1776149490.html
Госдеп: исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе
Госдеп: исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе - РИА Новости, 02.03.2022
Госдеп: исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе
Исключение России из Совбеза ООН невозможно без перемен в уставе организации, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:05
2022-03-02T23:05
2022-03-02T23:41
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Исключение России из Совбеза ООН невозможно без перемен в уставе организации, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Я слышала эти предложения, мы рассматриваем все возможности. Есть процедура, чтобы исключить кого-то из Совета Безопасности, нужны изменения в устав ООН. Это сложный вопрос", - сказала она на слушаниях в комитете палаты в ответ на вопрос о перспективах предложения по исключению РФ из СБ и совета по правам человека.Она отметила, что в администрации пока не делают выводов о том, что такое действие необходимо.
https://ria.ru/20220302/sherman-1776145031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, в мире, сша
23:05 02.03.2022 (обновлено: 23:41 02.03.2022)
Госдеп: исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе
Госдеп признал, что исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе организации