https://ria.ru/20220302/gosdep-1776149490.html

Госдеп: исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе

Госдеп: исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе - РИА Новости, 02.03.2022

Госдеп: исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе

Исключение России из Совбеза ООН невозможно без перемен в уставе организации, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:05

2022-03-02T23:05

2022-03-02T23:41

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Исключение России из Совбеза ООН невозможно без перемен в уставе организации, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Я слышала эти предложения, мы рассматриваем все возможности. Есть процедура, чтобы исключить кого-то из Совета Безопасности, нужны изменения в устав ООН. Это сложный вопрос", - сказала она на слушаниях в комитете палаты в ответ на вопрос о перспективах предложения по исключению РФ из СБ и совета по правам человека.Она отметила, что в администрации пока не делают выводов о том, что такое действие необходимо.

https://ria.ru/20220302/sherman-1776145031.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, оон, в мире, сша