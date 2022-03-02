Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/gosdep-1776149490.html
Госдеп: исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе
Госдеп: исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе - РИА Новости, 02.03.2022
Госдеп: исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе
Исключение России из Совбеза ООН невозможно без перемен в уставе организации, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:05
2022-03-02T23:41
россия
оон
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Исключение России из Совбеза ООН невозможно без перемен в уставе организации, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Я слышала эти предложения, мы рассматриваем все возможности. Есть процедура, чтобы исключить кого-то из Совета Безопасности, нужны изменения в устав ООН. Это сложный вопрос", - сказала она на слушаниях в комитете палаты в ответ на вопрос о перспективах предложения по исключению РФ из СБ и совета по правам человека.Она отметила, что в администрации пока не делают выводов о том, что такое действие необходимо.
https://ria.ru/20220302/sherman-1776145031.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, в мире, сша
23:05 02.03.2022 (обновлено: 23:41 02.03.2022)
 
Госдеп: исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе

Госдеп признал, что исключение России из СБ ООН невозможно без изменений в уставе организации

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Исключение России из Совбеза ООН невозможно без перемен в уставе организации, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
"Я слышала эти предложения, мы рассматриваем все возможности. Есть процедура, чтобы исключить кого-то из Совета Безопасности, нужны изменения в устав ООН. Это сложный вопрос", - сказала она на слушаниях в комитете палаты в ответ на вопрос о перспективах предложения по исключению РФ из СБ и совета по правам человека.
Она отметила, что в администрации пока не делают выводов о том, что такое действие необходимо.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 22:20
Замгоссекретаря назвала требование России к НАТО "смехотворным"
 
РоссияООНВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала