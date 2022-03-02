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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВСУ выпустили мины по Горловке и Гольмовскому
ВСУ выпустили мины по Горловке и Гольмовскому - РИА Новости, 02.03.2022
ВСУ выпустили мины по Горловке и Гольмовскому
Украинские войска выпустили 6 мин по Горловке и 8 мин по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике за 10 минут, сообщает представительство... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:09
2022-03-02T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 6 мин по Горловке и 8 мин по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике за 10 минут, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 13:15 - н.п. н.п. Чигири – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 13:25 - н.п. Новолуганское – н.п. Гольмовский: выпущено 8 мин калибром 120 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
14:09 02.03.2022 (обновлено: 14:41 02.03.2022)
 
ВСУ выпустили мины по Горловке и Гольмовскому

ВСУ выпустили шесть мин по Горловке и восемь по Гольмовскому

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 6 мин по Горловке и 8 мин по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике за 10 минут, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 13:15 - н.п. н.п. Чигири – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 13:25 - н.п. Новолуганское – н.п. Гольмовский: выпущено 8 мин калибром 120 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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