https://ria.ru/20220302/gorlovka-1776043270.html

ВСУ выпустили мины по Горловке и Гольмовскому

ВСУ выпустили мины по Горловке и Гольмовскому - РИА Новости, 02.03.2022

ВСУ выпустили мины по Горловке и Гольмовскому

Украинские войска выпустили 6 мин по Горловке и 8 мин по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике за 10 минут, сообщает представительство... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:09

2022-03-02T14:09

2022-03-02T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775772924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2094361591da0004ba7ebe7684171887.jpg

ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 6 мин по Горловке и 8 мин по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике за 10 минут, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 13:15 - н.п. н.п. Чигири – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 13:25 - н.п. Новолуганское – н.п. Гольмовский: выпущено 8 мин калибром 120 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия