13:43 02.03.2022 (обновлено: 13:54 02.03.2022)
Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"
Google Discover и Google News ограничили показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня", медиагруппа считает это цензурой, заявили в в среду пресс-службе медиагруппы.
"Google Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов агентства. Мы считаем, что искусственная блокировка наших материалов в основных каналах Google по распространению новостей - это скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой", - заявили в пресс-службе.
"Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".