https://ria.ru/20220302/google-1776037573.html

Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"

Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 02.03.2022

Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"

Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня", медиагруппа считает это цензурой, заявили в в среду... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:43

2022-03-02T13:43

2022-03-02T13:54

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миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня", медиагруппа считает это цензурой, заявили в в среду пресс-службе медиагруппы."Google Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов агентства. Мы считаем, что искусственная блокировка наших материалов в основных каналах Google по распространению новостей - это скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой", - заявили в пресс-службе."Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775972203.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, google, миа "россия сегодня"