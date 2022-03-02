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Швейцарская Glencore пересмотрит свою коммерческую деятельность в России
Швейцарская Glencore пересмотрит свою коммерческую деятельность в России - РИА Новости, 02.03.2022
Швейцарская Glencore пересмотрит свою коммерческую деятельность в России
Швейцарская Glencore пересматривает свою коммерческую деятельность в России, включая вопрос долей участия в "Эн+ Груп" (En+ Group) и "Роснефти", из-за военного... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:54
2022-03-02T10:14
экономика
россия
glencore international
роснефть
владимир путин
донецкая народная республика
русснефть
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Швейцарская Glencore пересматривает свою коммерческую деятельность в России, включая вопрос долей участия в "Эн+ Груп" (En+ Group) и "Роснефти", из-за военного конфликта на Украине, следует из заявления компании."У нас нет операционного присутствия в России, и наше торговое присутствие не является существенным для Glencore. Мы пересматриваем всю нашу коммерческую деятельность в стране (в России - ред.), включая наши доли участия в En+ и "Роснефти", - говорится в сообщении компании.Доля компании в En+ составляет 10,55%, в "Роснефти" - 0,57%. Glencore отмечает, что осуждает действия российский властей на Украине.Ранее в феврале, еще до начала спецоперации России на Украине и нового витка западных санкций, Glencore сообщила, что в первом полугодии 2022 года планирует закрыть сделку по продаже своей доли в другой российской компании - "Русснефти". Структуре Glencore (Rambero Holding) принадлежит 23,46% уставного капитала "Русснефти", или 31,28% обыкновенных акций компании.Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых - является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/nemiroff-1775796175.html
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экономика, россия, glencore international , роснефть, владимир путин, донецкая народная республика, русснефть, луганская народная республика
09:54 02.03.2022 (обновлено: 10:14 02.03.2022)
 
Швейцарская Glencore пересмотрит свою коммерческую деятельность в России

Швейцарская Glencore пересмотрит свой бизнес в России, включая доли в En+ и "Роснефти"

© AFP 2022 / Sebastian DerungsШтаб-квартира компании Glencore
Штаб-квартира компании Glencore - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / Sebastian Derungs
Штаб-квартира компании Glencore
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Швейцарская Glencore пересматривает свою коммерческую деятельность в России, включая вопрос долей участия в "Эн+ Груп" (En+ Group) и "Роснефти", из-за военного конфликта на Украине, следует из заявления компании.
"У нас нет операционного присутствия в России, и наше торговое присутствие не является существенным для Glencore. Мы пересматриваем всю нашу коммерческую деятельность в стране (в России - ред.), включая наши доли участия в En+ и "Роснефти", - говорится в сообщении компании.
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Доля компании в En+ составляет 10,55%, в "Роснефти" - 0,57%. Glencore отмечает, что осуждает действия российский властей на Украине.
Ранее в феврале, еще до начала спецоперации России на Украине и нового витка западных санкций, Glencore сообщила, что в первом полугодии 2022 года планирует закрыть сделку по продаже своей доли в другой российской компании - "Русснефти". Структуре Glencore (Rambero Holding) принадлежит 23,46% уставного капитала "Русснефти", или 31,28% обыкновенных акций компании.
Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых - является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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