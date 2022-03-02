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Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы
Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы - РИА Новости, 02.03.2022
Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы
Правительство ФРГ решило задействовать часть нефтяного государственного резерва в качестве реакции на события на Украине и для "успокоения" рынка, сообщает... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:18
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в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Правительство ФРГ решило задействовать часть нефтяного государственного резерва в качестве реакции на события на Украине и для "успокоения" рынка, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на министерство экономики.Телеканал не приводит деталей.Мировые цены на нефть в среду обновляют многолетние максимумы, увеличиваясь на 7% на фоне геополитической напряженности. Стоимость марки Brent в ходе торгов превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года.Опасения по поводу перспектив поставок нефти на фоне геополитических рисков продолжают подталкивать котировки к росту. Ряд стран ввел санкции против РФ, одного из крупнейших в мире производителей нефти, а иностранные энергокомпании принимают решение покинуть российских рынок. Среди них BP, Shell, Equinor, OMV, ExxonMobil.
https://ria.ru/20220302/gaz-1776043140.html
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в мире, германия, украина
17:18 02.03.2022 (обновлено: 17:29 02.03.2022)
 
Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы

Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы из-за Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии
Флаги Германии - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Правительство ФРГ решило задействовать часть нефтяного государственного резерва в качестве реакции на события на Украине и для "успокоения" рынка, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на министерство экономики.
Телеканал не приводит деталей.
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Опасения по поводу перспектив поставок нефти на фоне геополитических рисков продолжают подталкивать котировки к росту. Ряд стран ввел санкции против РФ, одного из крупнейших в мире производителей нефти, а иностранные энергокомпании принимают решение покинуть российских рынок. Среди них BP, Shell, Equinor, OMV, ExxonMobil.
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