https://ria.ru/20220302/germaniya-1776092066.html
Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы
Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы - РИА Новости, 02.03.2022
Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы
Правительство ФРГ решило задействовать часть нефтяного государственного резерва в качестве реакции на события на Украине и для "успокоения" рынка, сообщает... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:18
2022-03-02T17:18
2022-03-02T17:29
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Правительство ФРГ решило задействовать часть нефтяного государственного резерва в качестве реакции на события на Украине и для "успокоения" рынка, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на министерство экономики.Телеканал не приводит деталей.Мировые цены на нефть в среду обновляют многолетние максимумы, увеличиваясь на 7% на фоне геополитической напряженности. Стоимость марки Brent в ходе торгов превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года.Опасения по поводу перспектив поставок нефти на фоне геополитических рисков продолжают подталкивать котировки к росту. Ряд стран ввел санкции против РФ, одного из крупнейших в мире производителей нефти, а иностранные энергокомпании принимают решение покинуть российских рынок. Среди них BP, Shell, Equinor, OMV, ExxonMobil.
https://ria.ru/20220302/gaz-1776043140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, украина
17:18 02.03.2022 (обновлено: 17:29 02.03.2022)
Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы
Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы из-за Украины
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости.
Правительство ФРГ решило задействовать часть нефтяного государственного резерва в качестве реакции на события на Украине и для "успокоения" рынка, сообщает телеканал N-TV
со ссылкой на министерство экономики.
Телеканал не приводит деталей.
Мировые цены на нефть в среду обновляют многолетние максимумы, увеличиваясь на 7% на фоне геополитической напряженности. Стоимость марки Brent в ходе торгов превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года.
Опасения по поводу перспектив поставок нефти на фоне геополитических рисков продолжают подталкивать котировки к росту. Ряд стран ввел санкции против РФ, одного из крупнейших в мире производителей нефти, а иностранные энергокомпании принимают решение покинуть российских рынок. Среди них BP, Shell, Equinor, OMV, ExxonMobil.