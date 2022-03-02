https://ria.ru/20220302/germaniya-1776092066.html

Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы

Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы - РИА Новости, 02.03.2022

Правительство Германии решило задействовать нефтяные резервы

Правительство ФРГ решило задействовать часть нефтяного государственного резерва в качестве реакции на события на Украине и для "успокоения" рынка, сообщает... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:18

2022-03-02T17:18

2022-03-02T17:29

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Правительство ФРГ решило задействовать часть нефтяного государственного резерва в качестве реакции на события на Украине и для "успокоения" рынка, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на министерство экономики.Телеканал не приводит деталей.Мировые цены на нефть в среду обновляют многолетние максимумы, увеличиваясь на 7% на фоне геополитической напряженности. Стоимость марки Brent в ходе торгов превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года.Опасения по поводу перспектив поставок нефти на фоне геополитических рисков продолжают подталкивать котировки к росту. Ряд стран ввел санкции против РФ, одного из крупнейших в мире производителей нефти, а иностранные энергокомпании принимают решение покинуть российских рынок. Среди них BP, Shell, Equinor, OMV, ExxonMobil.

https://ria.ru/20220302/gaz-1776043140.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html

германия

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, украина