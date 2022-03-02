https://ria.ru/20220302/germaniya-1775995648.html
Министр экономики ФРГ заявил о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США
Министр экономики ФРГ заявил о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США - РИА Новости, 02.03.2022
Министр экономики ФРГ заявил о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:04
2022-03-02T11:04
2022-03-02T11:57
экономика
германия
сша
роберт хабек
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США."Германия воспринимается как сильный партнер. В целом трансатлантическое партнерство переживает нечто вроде нового ренессанса", - заявил министр, который в настоящий момент находится с визитом в США, в интервью радиостанции DLF.По словам министра, тот факт, что сближение между США и ЕС происходит на фоне драматической ситуации на Украине, не является утешительным. Рассуждая о причинах конфликта, Хабек заявил, что "рационально это не понять".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775967090.html
https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, сша, роберт хабек, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:04 02.03.2022 (обновлено: 11:57 02.03.2022)
Министр экономики ФРГ заявил о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США
Глава Минэкономики Германии Хабек заявил о "новом ренессансе" в отношениях Евросоюза и США
БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости.
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил
о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США.
"Германия воспринимается как сильный партнер. В целом трансатлантическое партнерство переживает нечто вроде нового ренессанса", - заявил министр, который в настоящий момент находится с визитом в США
, в интервью радиостанции DLF
.
По словам министра, тот факт, что сближение между США и ЕС происходит на фоне драматической ситуации на Украине, не является утешительным. Рассуждая о причинах конфликта, Хабек заявил, что "рационально это не понять".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.