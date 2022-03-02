https://ria.ru/20220302/germaniya-1775995648.html

Министр экономики ФРГ заявил о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США

Министр экономики ФРГ заявил о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США - РИА Новости, 02.03.2022

Министр экономики ФРГ заявил о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:04

2022-03-02T11:04

2022-03-02T11:57

экономика

германия

сша

роберт хабек

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил о "новом ренессансе" в отношениях ЕС и США."Германия воспринимается как сильный партнер. В целом трансатлантическое партнерство переживает нечто вроде нового ренессанса", - заявил министр, который в настоящий момент находится с визитом в США, в интервью радиостанции DLF.По словам министра, тот факт, что сближение между США и ЕС происходит на фоне драматической ситуации на Украине, не является утешительным. Рассуждая о причинах конфликта, Хабек заявил, что "рационально это не понять".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775967090.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

германия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, сша, роберт хабек, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр