14:09 02.03.2022 (обновлено: 14:20 02.03.2022)
Минфин Германии объяснил, как будет платить за российский газ
Минфин ФРГ: немногочисленные каналы связи будут сохранены с Россией для платежей за газ
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Очень немногочисленные каналы будут сохранены с Россией для платежей за газ, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава минфина ФРГ Кристиан Линднер.
"Речь идет о том, чтобы максимально изолировать Россию политически, экономически и финансово. Только очень немногочисленные каналы, работающие в ручном режиме, должны оставаться открытыми для того, чтобы не давать предлога для остановки поставок газа, это бы ослабило нас. Но в остальном речь идет о максимальных возможностях для санкций", - сказал Линднер.
Западные страны объявили о новом витке раскручивающейся с 2014 года санкционной спирали в отношении России после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть много друзей, ее нельзя изолировать.
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