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https://ria.ru/20220302/gaz-1776043140.html
Минфин Германии объяснил, как будет платить за российский газ
Минфин Германии объяснил, как будет платить за российский газ - РИА Новости, 02.03.2022
Минфин Германии объяснил, как будет платить за российский газ
Очень немногочисленные каналы будут сохранены с Россией для платежей за газ, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава минфина ФРГ Кристиан Линднер. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:09
2022-03-02T14:20
в мире
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германия
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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Очень немногочисленные каналы будут сохранены с Россией для платежей за газ, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава минфина ФРГ Кристиан Линднер."Речь идет о том, чтобы максимально изолировать Россию политически, экономически и финансово. Только очень немногочисленные каналы, работающие в ручном режиме, должны оставаться открытыми для того, чтобы не давать предлога для остановки поставок газа, это бы ослабило нас. Но в остальном речь идет о максимальных возможностях для санкций", - сказал Линднер.Западные страны объявили о новом витке раскручивающейся с 2014 года санкционной спирали в отношении России после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть много друзей, ее нельзя изолировать.
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в мире, россия, германия
14:09 02.03.2022 (обновлено: 14:20 02.03.2022)
 
Минфин Германии объяснил, как будет платить за российский газ

Минфин ФРГ: немногочисленные каналы связи будут сохранены с Россией для платежей за газ

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Очень немногочисленные каналы будут сохранены с Россией для платежей за газ, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава минфина ФРГ Кристиан Линднер.
"Речь идет о том, чтобы максимально изолировать Россию политически, экономически и финансово. Только очень немногочисленные каналы, работающие в ручном режиме, должны оставаться открытыми для того, чтобы не давать предлога для остановки поставок газа, это бы ослабило нас. Но в остальном речь идет о максимальных возможностях для санкций", - сказал Линднер.
Западные страны объявили о новом витке раскручивающейся с 2014 года санкционной спирали в отношении России после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть много друзей, ее нельзя изолировать.
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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