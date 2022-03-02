https://ria.ru/20220302/gaz-1776043140.html

Минфин Германии объяснил, как будет платить за российский газ

Минфин Германии объяснил, как будет платить за российский газ - РИА Новости, 02.03.2022

Минфин Германии объяснил, как будет платить за российский газ

Очень немногочисленные каналы будут сохранены с Россией для платежей за газ, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава минфина ФРГ Кристиан Линднер. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:09

2022-03-02T14:09

2022-03-02T14:20

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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Очень немногочисленные каналы будут сохранены с Россией для платежей за газ, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава минфина ФРГ Кристиан Линднер."Речь идет о том, чтобы максимально изолировать Россию политически, экономически и финансово. Только очень немногочисленные каналы, работающие в ручном режиме, должны оставаться открытыми для того, чтобы не давать предлога для остановки поставок газа, это бы ослабило нас. Но в остальном речь идет о максимальных возможностях для санкций", - сказал Линднер.Западные страны объявили о новом витке раскручивающейся с 2014 года санкционной спирали в отношении России после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть много друзей, ее нельзя изолировать.

https://ria.ru/20220302/gaz-1776010474.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, германия