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"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 02.03.2022
"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 2 марта, свидетельствуют итоги... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:18
2022-03-02T12:22
экономика
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 2 марта, свидетельствуют итоги внутридневного аукциона на площадке GSA Platform.Компания сможет воспользоваться мощностью в объеме 793 тысячи кубометров в час с 15.00 мск 2 марта до 8.00 мск 3 марта. Таким образом, "Газпром" выкупил всего около 20% из предложенного на аукционе объема.
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экономика, ямал-европа (газопровод)
12:18 02.03.2022 (обновлено: 12:22 02.03.2022)
 
"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" забронировал часть мощности трубопровода "Ямал — Европа" до утра 3 марта

© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 2 марта, свидетельствуют итоги внутридневного аукциона на площадке GSA Platform.
Компания сможет воспользоваться мощностью в объеме 793 тысячи кубометров в час с 15.00 мск 2 марта до 8.00 мск 3 марта. Таким образом, "Газпром" выкупил всего около 20% из предложенного на аукционе объема.
Газопровод Ямал — ЕвропаГазопровод Ямал — Европа
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