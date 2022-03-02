https://ria.ru/20220302/gaz-1776013416.html
"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 02.03.2022
"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 2 марта, свидетельствуют итоги... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:18
2022-03-02T12:18
2022-03-02T12:22
экономика
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 2 марта, свидетельствуют итоги внутридневного аукциона на площадке GSA Platform.Компания сможет воспользоваться мощностью в объеме 793 тысячи кубометров в час с 15.00 мск 2 марта до 8.00 мск 3 марта. Таким образом, "Газпром" выкупил всего около 20% из предложенного на аукционе объема.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ямал-европа (газопровод)
12:18 02.03.2022 (обновлено: 12:22 02.03.2022)
"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" забронировал часть мощности трубопровода "Ямал — Европа" до утра 3 марта