https://ria.ru/20220302/gaz-1776013416.html

"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 02.03.2022

"Газпром" частично забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 2 марта, свидетельствуют итоги... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:18

2022-03-02T12:18

2022-03-02T12:22

экономика

ямал-европа (газопровод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759539993_0:49:3015:1745_1920x0_80_0_0_cbe2b2abb35a2bf54ad48f3d9ab2f110.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 2 марта, свидетельствуют итоги внутридневного аукциона на площадке GSA Platform.Компания сможет воспользоваться мощностью в объеме 793 тысячи кубометров в час с 15.00 мск 2 марта до 8.00 мск 3 марта. Таким образом, "Газпром" выкупил всего около 20% из предложенного на аукционе объема.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, ямал-европа (газопровод)