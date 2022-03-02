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Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум - РИА Новости, 02.03.2022
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:05
2022-03-02T12:49
германия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Если на открытии апрельские фьючерсы торговались на уровне 1500 долларов, а затем даже немного снизились, то вскоре они перешли к устойчивому росту и к 11:58 достигли 2226 долларов. Это на 59,4 процента выше расчетной цены предыдущего дня (1396,5 доллара).Последний рекорд отмечался 21 декабря — тогда бумаги шли по 2100 долларов.Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре — за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По мнению аналитиков, из-за "военной премии" газовые цены могут еще не раз побить рекорды.
https://ria.ru/20220222/gaz-1774382422.html
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германия
12:05 02.03.2022 (обновлено: 12:49 02.03.2022)
 
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, достигнув 2199 долларов

© REUTERS / Christian CharisiusРабочий на газохранилище в Редене, Германия
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Christian Charisius
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Если на открытии апрельские фьючерсы торговались на уровне 1500 долларов, а затем даже немного снизились, то вскоре они перешли к устойчивому росту и к 11:58 достигли 2226 долларов. Это на 59,4 процента выше расчетной цены предыдущего дня (1396,5 доллара).
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Последний рекорд отмечался 21 декабря — тогда бумаги шли по 2100 долларов.
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре — за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По мнению аналитиков, из-за "военной премии" газовые цены могут еще не раз побить рекорды.
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