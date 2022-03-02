https://ria.ru/20220302/gaz-1776004955.html
Цены на газ в Европе превысили 1800 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе превысили 1800 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 02.03.2022
Цены на газ в Европе превысили 1800 долларов за тысячу кубов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет почти на 30% и впервые с 23 декабря превышает 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:44
2022-03-02T11:44
2022-03-02T12:09
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет почти на 30% и впервые с 23 декабря превышает 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к 1500 долларам, затем котировки немного снизились, после чего перешли к устойчивому росту. Ценовой максимум в 11:35 мск достиг 1866,3 доллара, что на 33% выше расчетной цены накануне — 1396,5 доллара.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, владимир путин, россия, азия, луганская народная республика
11:44 02.03.2022 (обновлено: 12:09 02.03.2022)
Цены на газ в Европе превысили 1800 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе выросли почти на 30% и превысили 1800 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет почти на 30% и впервые с 23 декабря превышает 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures
.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к 1500 долларам, затем котировки немного снизились, после чего перешли к устойчивому росту. Ценовой максимум в 11:35 мск достиг 1866,3 доллара, что на 33% выше расчетной цены накануне — 1396,5 доллара.
Цены на газ в Европе
в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля Россия
начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины
.
Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.