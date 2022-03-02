https://ria.ru/20220302/gaz-1776002909.html

В Германии заявили о готовности к прекращению поставок газа из России

В Германии заявили о готовности к прекращению поставок газа из России - РИА Новости, 02.03.2022

В Германии заявили о готовности к прекращению поставок газа из России

Поставки энергоносителей из России продолжаются, но в Германии готовы к тому, что они могут прекратиться, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек в интервью... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:37

2022-03-02T11:37

2022-03-02T11:50

германия

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роберт хабек

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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Поставки энергоносителей из России продолжаются, но в Германии готовы к тому, что они могут прекратиться, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек в интервью радиостанции DLF."Мы готовы к этому", - сказал Хабек, отвечая на вопрос, что будет делать Германия, если российская сторона прекратит поставки газа.Министр добавил, что "мы делаем приготовления на худший случай, но он пока не наступил, потому что россияне продолжают поставки сырья по всему миру".Глава Минэкономики ФРГ добавил, что предварительные обсуждения по теме поставок СПГ в Германии идут, речь не об американских компаниях."Если вы имеете в виду вопрос, откуда должен поступать газ, то предприятия, которые хотят участвовать в запланированном терминале по приему СПГ (в Германии - ред), не ориентируются, могу сказать это четко, на американский газ, …добытый методом фрекинга. Они могут свободно покупать газ на мировом рынке, там, где они хотят. Предварительные обсуждения о поставках, о которых мне известно, проведены не с американскими компаниями. Давления (со стороны США - ред) тут нет", - сказал министр.Отвечая на вопрос, как плотно Германия должна работать с США в энергетическом секторе, Хабек сказал: "Совершенно не должна"."Конечно, у США есть собственные интересы, не нужно быть наивными. Конкретно в тех сферах, которые находятся в моей компетенции, в торговой и энергетической политики у США есть выраженные собственные интересы, есть выраженная тенденция к политике "покупай американское", то есть к торговле в пользу собственной продукции, протекционизму. Это не тот политически-экономический порядок, к которому мы стремимся. Однако мы имеем общие ценности, и американцы должны помочь Европе в этой ситуации", - сказал министр.

https://ria.ru/20220302/gaz-1776004955.html

https://ria.ru/20220301/ogranichenie-1775918451.html

https://ria.ru/20220302/gaz-1775986469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, россия, в мире, природный газ, минэкономики фрг, роберт хабек, европа, сша, экономика