Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/gaz-1776002909.html
В Германии заявили о готовности к прекращению поставок газа из России
В Германии заявили о готовности к прекращению поставок газа из России - РИА Новости, 02.03.2022
В Германии заявили о готовности к прекращению поставок газа из России
Поставки энергоносителей из России продолжаются, но в Германии готовы к тому, что они могут прекратиться, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек в интервью... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:37
2022-03-02T11:50
германия
россия
в мире
природный газ
минэкономики фрг
роберт хабек
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg
БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Поставки энергоносителей из России продолжаются, но в Германии готовы к тому, что они могут прекратиться, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек в интервью радиостанции DLF."Мы готовы к этому", - сказал Хабек, отвечая на вопрос, что будет делать Германия, если российская сторона прекратит поставки газа.Министр добавил, что "мы делаем приготовления на худший случай, но он пока не наступил, потому что россияне продолжают поставки сырья по всему миру".Глава Минэкономики ФРГ добавил, что предварительные обсуждения по теме поставок СПГ в Германии идут, речь не об американских компаниях."Если вы имеете в виду вопрос, откуда должен поступать газ, то предприятия, которые хотят участвовать в запланированном терминале по приему СПГ (в Германии - ред), не ориентируются, могу сказать это четко, на американский газ, …добытый методом фрекинга. Они могут свободно покупать газ на мировом рынке, там, где они хотят. Предварительные обсуждения о поставках, о которых мне известно, проведены не с американскими компаниями. Давления (со стороны США - ред) тут нет", - сказал министр.Отвечая на вопрос, как плотно Германия должна работать с США в энергетическом секторе, Хабек сказал: "Совершенно не должна"."Конечно, у США есть собственные интересы, не нужно быть наивными. Конкретно в тех сферах, которые находятся в моей компетенции, в торговой и энергетической политики у США есть выраженные собственные интересы, есть выраженная тенденция к политике "покупай американское", то есть к торговле в пользу собственной продукции, протекционизму. Это не тот политически-экономический порядок, к которому мы стремимся. Однако мы имеем общие ценности, и американцы должны помочь Европе в этой ситуации", - сказал министр.
https://ria.ru/20220302/gaz-1776004955.html
https://ria.ru/20220301/ogranichenie-1775918451.html
https://ria.ru/20220302/gaz-1775986469.html
германия
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_ecf3d507bf86b42972b8a08c24985675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, в мире, природный газ, минэкономики фрг, роберт хабек, европа, сша, экономика
11:37 02.03.2022 (обновлено: 11:50 02.03.2022)
 
В Германии заявили о готовности к прекращению поставок газа из России

Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил о готовности к прекращению поставок газа из России

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Поставки энергоносителей из России продолжаются, но в Германии готовы к тому, что они могут прекратиться, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек в интервью радиостанции DLF.
"Мы готовы к этому", - сказал Хабек, отвечая на вопрос, что будет делать Германия, если российская сторона прекратит поставки газа.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 11:44
Цены на газ в Европе превысили 1800 долларов за тысячу кубов
Министр добавил, что "мы делаем приготовления на худший случай, но он пока не наступил, потому что россияне продолжают поставки сырья по всему миру".
Глава Минэкономики ФРГ добавил, что предварительные обсуждения по теме поставок СПГ в Германии идут, речь не об американских компаниях.
"Если вы имеете в виду вопрос, откуда должен поступать газ, то предприятия, которые хотят участвовать в запланированном терминале по приему СПГ (в Германии - ред), не ориентируются, могу сказать это четко, на американский газ, …добытый методом фрекинга. Они могут свободно покупать газ на мировом рынке, там, где они хотят. Предварительные обсуждения о поставках, о которых мне известно, проведены не с американскими компаниями. Давления (со стороны США - ред) тут нет", - сказал министр.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 19:43
Европарламент призвал ограничить импорт в ЕС нефти и газа из России
Отвечая на вопрос, как плотно Германия должна работать с США в энергетическом секторе, Хабек сказал: "Совершенно не должна".
"Конечно, у США есть собственные интересы, не нужно быть наивными. Конкретно в тех сферах, которые находятся в моей компетенции, в торговой и энергетической политики у США есть выраженные собственные интересы, есть выраженная тенденция к политике "покупай американское", то есть к торговле в пользу собственной продукции, протекционизму. Это не тот политически-экономический порядок, к которому мы стремимся. Однако мы имеем общие ценности, и американцы должны помочь Европе в этой ситуации", - сказал министр.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 10:35
"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину
 
ГерманияРоссияВ миреПриродный газМинэкономики ФРГРоберт ХабекЕвропаСШАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала