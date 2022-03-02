https://ria.ru/20220302/gaz-1775996060.html
Цена фьючерсов на газ в Европе достигла 1700 долларов
Цена фьючерсов на газ в Европе достигла 1700 долларов - РИА Новости, 02.03.2022
Цена фьючерсов на газ в Европе достигла 1700 долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет в среду более чем на 20% и впервые с 23 декабря превышала 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:06
2022-03-02T11:06
2022-03-02T11:27
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
азия
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет в среду более чем на 20% и впервые с 23 декабря превышала 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к 1500 долларам, затем котировки немного снизились, после чего перешли к устойчивому росту. Ценовой максимум в 10.52 мск достиг 1710 долларов, что на 22,5% выше расчетной цены накануне - 1396,5 доллара. Стоимость в последние минуты колеблется в диапазоне 1665-1695 долларов.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://ria.ru/20220301/neft-1775885354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, азия, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
11:06 02.03.2022 (обновлено: 11:27 02.03.2022)
Цена фьючерсов на газ в Европе достигла 1700 долларов
ICE: цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 20%, достигнув 1700 долларов
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет в среду более чем на 20% и впервые с 23 декабря превышала 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures
.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к 1500 долларам, затем котировки немного снизились, после чего перешли к устойчивому росту. Ценовой максимум в 10.52 мск достиг 1710 долларов, что на 22,5% выше расчетной цены накануне - 1396,5 доллара. Стоимость в последние минуты колеблется в диапазоне 1665-1695 долларов.
Цены на газ в Европе
в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля Россия
начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины
.
Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.