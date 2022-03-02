https://ria.ru/20220302/gaz-1775996060.html

Цена фьючерсов на газ в Европе достигла 1700 долларов

Цена фьючерсов на газ в Европе достигла 1700 долларов - РИА Новости, 02.03.2022

Цена фьючерсов на газ в Европе достигла 1700 долларов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет в среду более чем на 20% и впервые с 23 декабря превышала 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:06

2022-03-02T11:06

2022-03-02T11:27

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

азия

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет в среду более чем на 20% и впервые с 23 декабря превышала 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к 1500 долларам, затем котировки немного снизились, после чего перешли к устойчивому росту. Ценовой максимум в 10.52 мск достиг 1710 долларов, что на 22,5% выше расчетной цены накануне - 1396,5 доллара. Стоимость в последние минуты колеблется в диапазоне 1665-1695 долларов.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220301/neft-1775885354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, азия, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии