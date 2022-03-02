https://ria.ru/20220302/gaz-1775974247.html

Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне - РИА Новости, 02.03.2022

Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

Транзит российского газа через Украину сохраняется у максимального уровня, а через Белоруссию и Польшу — по газопроводу "Ямал — Европа" — продолжался ночью,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:26

2022-03-02T09:26

2022-03-02T09:26

экономика

белоруссия

европа

оператор гтс украины

польша

газпром

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину сохраняется у максимального уровня, а через Белоруссию и Польшу — по газопроводу "Ямал — Европа" — продолжался ночью, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем (ГТС).Заявки на прокачку газа из России на 2 марта составляют 109,3 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". При этом заявки в течение дня ещё могут быть скорректированы.Объём поставок газа через Украину резко вырос с 24 февраля, и уже несколько дней он держится на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", которые составляют около 109 миллионов кубометров в сутки.Транзит газа через Белоруссию и Польшу сохраняется в ночные часы. "Газпром" забронировал большую часть — около 65% — мощности магистрали в объёме 2,4 миллиона кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона. За ночь — с 23.00 мск до 8.00 мск (начало газовых суток) - было прокачано 14,4 миллиона кубометров. Компания возобновила прямые поставки по "Ямалу — Европе" в субботу — впервые с декабря.Эксперты связывают рост спроса на российский газ с обострившимися рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозом погоды в Европе, указывающим на некоторое похолодание в ближайшие дни."На данный момент нарушение потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры. Однако поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остаётся реальной возможностью", — оценивает аналитическая компания Rystad Energy.

белоруссия

европа

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, белоруссия, европа, оператор гтс украины, польша, газпром, украина, россия