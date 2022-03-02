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Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне - РИА Новости, 02.03.2022
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне
Транзит российского газа через Украину сохраняется у максимального уровня, а через Белоруссию и Польшу — по газопроводу "Ямал — Европа" — продолжался ночью,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:26
2022-03-02T09:26
экономика
белоруссия
европа
оператор гтс украины
польша
газпром
украина
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину сохраняется у максимального уровня, а через Белоруссию и Польшу — по газопроводу "Ямал — Европа" — продолжался ночью, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем (ГТС).Заявки на прокачку газа из России на 2 марта составляют 109,3 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". При этом заявки в течение дня ещё могут быть скорректированы.Объём поставок газа через Украину резко вырос с 24 февраля, и уже несколько дней он держится на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", которые составляют около 109 миллионов кубометров в сутки.Транзит газа через Белоруссию и Польшу сохраняется в ночные часы. "Газпром" забронировал большую часть — около 65% — мощности магистрали в объёме 2,4 миллиона кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона. За ночь — с 23.00 мск до 8.00 мск (начало газовых суток) - было прокачано 14,4 миллиона кубометров. Компания возобновила прямые поставки по "Ямалу — Европе" в субботу — впервые с декабря.Эксперты связывают рост спроса на российский газ с обострившимися рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозом погоды в Европе, указывающим на некоторое похолодание в ближайшие дни."На данный момент нарушение потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры. Однако поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остаётся реальной возможностью", — оценивает аналитическая компания Rystad Energy.
белоруссия
европа
польша
украина
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экономика, белоруссия, европа, оператор гтс украины, польша, газпром, украина, россия
09:26 02.03.2022
 
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

Транзит газа через Украину сохраняется на максимуме, "Ямал — Европа" работал ночью

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину сохраняется у максимального уровня, а через Белоруссию и Польшу — по газопроводу "Ямал — Европа" — продолжался ночью, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем (ГТС).
Заявки на прокачку газа из России на 2 марта составляют 109,3 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". При этом заявки в течение дня ещё могут быть скорректированы.
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Объём поставок газа через Украину резко вырос с 24 февраля, и уже несколько дней он держится на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", которые составляют около 109 миллионов кубометров в сутки.
Транзит газа через Белоруссию и Польшу сохраняется в ночные часы. "Газпром" забронировал большую часть — около 65% — мощности магистрали в объёме 2,4 миллиона кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона. За ночь — с 23.00 мск до 8.00 мск (начало газовых суток) - было прокачано 14,4 миллиона кубометров. Компания возобновила прямые поставки по "Ямалу — Европе" в субботу — впервые с декабря.
Эксперты связывают рост спроса на российский газ с обострившимися рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозом погоды в Европе, указывающим на некоторое похолодание в ближайшие дни.
"На данный момент нарушение потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры. Однако поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остаётся реальной возможностью", — оценивает аналитическая компания Rystad Energy.
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ЭкономикаБелоруссияЕвропаОператор ГТС УкраиныПольшаГазпромУкраинаРоссия
 
 
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