https://ria.ru/20220302/ford-1775989884.html

"Соллерс Форд" приостановил производство автомобилей в России

"Соллерс Форд" приостановил производство автомобилей в России - РИА Новости, 02.03.2022

"Соллерс Форд" приостановил производство автомобилей в России

"Соллерс Форд" с 3 марта приостанавливает производство автомобилей на своем заводе в Елабуге в связи с решением партнера - Ford Motor Company - временно... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:46

2022-03-02T10:46

2022-03-02T11:02

экономика

авто

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Соллерс Форд" с 3 марта приостанавливает производство автомобилей на своем заводе в Елабуге в связи с решением партнера - Ford Motor Company - временно прекратить деятельность в России, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.В "Соллерс Форд" сообщили, что руководство предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя, а также возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/boeing-1775959590.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, авто, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии