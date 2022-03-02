10:46 02.03.2022 (обновлено: 11:02 02.03.2022)
"Соллерс Форд" приостановил производство автомобилей в России
"Соллерс Форд" приостановил производство автомобилей в России с 3 марта
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочие на линии кузовной сварки на заводе "Ford Sollers"
Рабочие на линии кузовной сварки на заводе "Ford Sollers"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Соллерс Форд" с 3 марта приостанавливает производство автомобилей на своем заводе в Елабуге в связи с решением партнера - Ford Motor Company - временно прекратить деятельность в России, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"В связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия, "Соллерс Форд" сообщает об уходе в простой с 3 марта", - отметили в компании.
В "Соллерс Форд" сообщили, что руководство предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя, а также возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford.