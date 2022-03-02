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"Соллерс Форд" приостановил производство автомобилей в России
"Соллерс Форд" приостановил производство автомобилей в России - РИА Новости, 02.03.2022
"Соллерс Форд" приостановил производство автомобилей в России
"Соллерс Форд" с 3 марта приостанавливает производство автомобилей на своем заводе в Елабуге в связи с решением партнера - Ford Motor Company - временно... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:46
2022-03-02T11:02
экономика
авто
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Соллерс Форд" с 3 марта приостанавливает производство автомобилей на своем заводе в Елабуге в связи с решением партнера - Ford Motor Company - временно прекратить деятельность в России, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.В "Соллерс Форд" сообщили, что руководство предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя, а также возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford.
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экономика, авто, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:46 02.03.2022 (обновлено: 11:02 02.03.2022)
 
"Соллерс Форд" приостановил производство автомобилей в России

"Соллерс Форд" приостановил производство автомобилей в России с 3 марта

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочие на линии кузовной сварки на заводе "Ford Sollers"
Рабочие на линии кузовной сварки на заводе Ford Sollers - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Рабочие на линии кузовной сварки на заводе "Ford Sollers"
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Соллерс Форд" с 3 марта приостанавливает производство автомобилей на своем заводе в Елабуге в связи с решением партнера - Ford Motor Company - временно прекратить деятельность в России, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"В связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия, "Соллерс Форд" сообщает об уходе в простой с 3 марта", - отметили в компании.
В "Соллерс Форд" сообщили, что руководство предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя, а также возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford.
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