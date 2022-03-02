https://ria.ru/20220302/ford-1775952134.html

Ford приостанавливает деятельность в России

Ford приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 02.03.2022

Ford приостанавливает деятельность в России

Американский автоконцерн Ford заявил, что приостанавливает работу в России, говорится в заявлении, размещенном на сайте компании. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T00:51

2022-03-02T00:51

2022-03-02T12:38

ford motor

россия

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американский автоконцерн Ford заявил, что приостанавливает работу в России, говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.Данная мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/sanktsii-1775951996.html

россия

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

ford motor, россия, в мире, экономика