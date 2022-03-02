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Ford приостанавливает деятельность в России
Ford приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 02.03.2022
Ford приостанавливает деятельность в России
Американский автоконцерн Ford заявил, что приостанавливает работу в России, говорится в заявлении, размещенном на сайте компании. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T00:51
2022-03-02T12:38
ford motor
россия
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американский автоконцерн Ford заявил, что приостанавливает работу в России, говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.Данная мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении.
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ford motor, россия, в мире, экономика
00:51 02.03.2022 (обновлено: 12:38 02.03.2022)
 
Ford приостанавливает деятельность в России

Ford приостанавливает деятельность в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип американской автомобилестроительной компании Ford
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американский автоконцерн Ford заявил, что приостанавливает работу в России, говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы проинформировали наших партнеров по совместным предприятиям, что мы приостанавливаем деятельность в России", — сообщает производитель.

Данная мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении.
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