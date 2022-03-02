https://ria.ru/20220302/ford-1775952134.html
Ford приостанавливает деятельность в России
Ford приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 02.03.2022
Ford приостанавливает деятельность в России
Американский автоконцерн Ford заявил, что приостанавливает работу в России, говорится в заявлении, размещенном на сайте компании. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T00:51
2022-03-02T00:51
2022-03-02T12:38
ford motor
россия
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американский автоконцерн Ford заявил, что приостанавливает работу в России, говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.Данная мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/sanktsii-1775951996.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ford motor, россия, в мире, экономика
00:51 02.03.2022 (обновлено: 12:38 02.03.2022)
Ford приостанавливает деятельность в России
Ford приостанавливает деятельность в России