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В Госдуме призвали к импортозамещению голливудских фильмов
В Госдуме призвали к импортозамещению голливудских фильмов - РИА Новости, 02.03.2022
В Госдуме призвали к импортозамещению голливудских фильмов
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выступил за импортозамещение голливудских фильмов. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:13
2022-03-02T09:13
2022-03-02T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выступил за импортозамещение голливудских фильмов.Накануне компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах РФ на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановлении поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company, Paramount."Импортозамещение в сфере кинематографа станет хорошим импульсом и сигналом для развития отечественной киноиндустрии. Голливудские фильмы ничего, кроме пропаганды агрессии и морального насилия, не несли и не способны нести. Идеологии, заложенной в них, не место в нашей стране", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, российский кинематограф способен в разы превзойти по качеству и смыслу западную киноиндустрию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире, культура, новости культуры, голливуд, кино и сериалы
В Госдуме призвали к импортозамещению голливудских фильмов
Депутат Госдумы Шеремет призвал к импортозамещению голливудских фильмов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выступил за импортозамещение голливудских фильмов.
Накануне компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах РФ
на фоне ситуации на Украине
. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановлении поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company, Paramount.
"Импортозамещение в сфере кинематографа станет хорошим импульсом и сигналом для развития отечественной киноиндустрии. Голливудские фильмы ничего, кроме пропаганды агрессии и морального насилия, не несли и не способны нести. Идеологии, заложенной в них, не место в нашей стране", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, российский кинематограф способен в разы превзойти по качеству и смыслу западную киноиндустрию.