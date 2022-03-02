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В Госдуме призвали к импортозамещению голливудских фильмов

В Госдуме призвали к импортозамещению голливудских фильмов - РИА Новости, 02.03.2022

В Госдуме призвали к импортозамещению голливудских фильмов

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выступил за импортозамещение голливудских фильмов. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:13

2022-03-02T09:13

2022-03-02T09:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выступил за импортозамещение голливудских фильмов.Накануне компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах РФ на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановлении поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company, Paramount."Импортозамещение в сфере кинематографа станет хорошим импульсом и сигналом для развития отечественной киноиндустрии. Голливудские фильмы ничего, кроме пропаганды агрессии и морального насилия, не несли и не способны нести. Идеологии, заложенной в них, не место в нашей стране", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, российский кинематограф способен в разы превзойти по качеству и смыслу западную киноиндустрию.

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Ольга Маркова

россия, украина, в мире, культура, новости культуры, голливуд, кино и сериалы