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Депутат назвал планы Киева национализировать российское имущество фикцией
Депутат назвал планы Киева национализировать российское имущество фикцией - РИА Новости, 02.03.2022
Депутат назвал планы Киева национализировать российское имущество фикцией
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал фикцией планы украинских властей национализировать все российское имущество на территории страны. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:43
2022-03-02T23:43
в мире
верховная рада украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал фикцией планы украинских властей национализировать все российское имущество на территории страны.Ранее стало известно, что комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны."Опоздали Зеленский и его клика. Украина больше им не принадлежит. Их часы у власти сочтены. Все эти заявления о национализации не более чем фикция чистой воды, сказки для своего же окружения", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, представителям киевской власти и олигархам стоит беспокоиться как раз о своем имуществе, так как украинский народ не простит им все годы разграбления и унижения.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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в мире, верховная рада украины, россия, госдума рф, украина
23:43 02.03.2022
 
Депутат назвал планы Киева национализировать российское имущество фикцией

Депутат Шеремет назвал планы Украины национализировать российское имущество фикцией

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал фикцией планы украинских властей национализировать все российское имущество на территории страны.
Ранее стало известно, что комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны.
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"Опоздали Зеленский и его клика. Украина больше им не принадлежит. Их часы у власти сочтены. Все эти заявления о национализации не более чем фикция чистой воды, сказки для своего же окружения", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, представителям киевской власти и олигархам стоит беспокоиться как раз о своем имуществе, так как украинский народ не простит им все годы разграбления и унижения.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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