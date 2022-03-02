Депутат назвал планы Киева национализировать российское имущество фикцией
Депутат Шеремет назвал планы Украины национализировать российское имущество фикцией
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал фикцией планы украинских властей национализировать все российское имущество на территории страны.
Ранее стало известно, что комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны.
2 марта, 09:27Как вылечить украинцев от стокгольмского синдрома
"Опоздали Зеленский и его клика. Украина больше им не принадлежит. Их часы у власти сочтены. Все эти заявления о национализации не более чем фикция чистой воды, сказки для своего же окружения", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, представителям киевской власти и олигархам стоит беспокоиться как раз о своем имуществе, так как украинский народ не простит им все годы разграбления и унижения.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
1 марта, 08:00Ни шагу назад — на всех трех фронтах