https://ria.ru/20220302/fiktsiya-1776152488.html

Депутат назвал планы Киева национализировать российское имущество фикцией

Депутат назвал планы Киева национализировать российское имущество фикцией - РИА Новости, 02.03.2022

Депутат назвал планы Киева национализировать российское имущество фикцией

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал фикцией планы украинских властей национализировать все российское имущество на территории страны. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:43

2022-03-02T23:43

2022-03-02T23:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал фикцией планы украинских властей национализировать все российское имущество на территории страны.Ранее стало известно, что комитет Верховной рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны."Опоздали Зеленский и его клика. Украина больше им не принадлежит. Их часы у власти сочтены. Все эти заявления о национализации не более чем фикция чистой воды, сказки для своего же окружения", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, представителям киевской власти и олигархам стоит беспокоиться как раз о своем имуществе, так как украинский народ не простит им все годы разграбления и унижения.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, верховная рада украины, россия, госдума рф, украина