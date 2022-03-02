https://ria.ru/20220302/feyki-1775989189.html
В ОП предложили ввести ответственность за сознательное тиражирование фейков
В ОП предложили ввести ответственность за сознательное тиражирование фейков - РИА Новости, 02.03.2022
В ОП предложили ввести ответственность за сознательное тиражирование фейков
Для людей, сознательно распространяющих дезинформацию, должна быть введена ответственность, считает первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по развитию... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:44
2022-03-02T10:44
2022-03-02T10:44
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общество
россия
общественная палата рф
александр малькевич
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Для людей, сознательно распространяющих дезинформацию, должна быть введена ответственность, считает первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич."Мы свои предложения направили в федеральное собрание, и в части так называемых информационных законов военного времени, и в части введения понятия фейков военного времени должна быть очень серьезная ответственность для людей, которые не манипулируемы, а манипулируют и сознательно распространяют дезинформацию, сознательно дают слово врагам нашей страны", - сказал Малькевич в ходе круглого стола "Давление на российские СМИ и другие факты информационной войны - 2022. Чем может ответить гражданское общество?"По его словам, они должны быть лишены государственной поддержки, не должны свободно вещать в РФ, а за продолжение такой деятельности должна быть предусмотрена ответственность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, общественная палата рф, александр малькевич
В ОП предложили ввести ответственность за сознательное тиражирование фейков
Член ОП Малькевич предложил ввести ответственность за сознательное тиражирование фейков
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Для людей, сознательно распространяющих дезинформацию, должна быть введена ответственность, считает первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Мы свои предложения направили в федеральное собрание, и в части так называемых информационных законов военного времени, и в части введения понятия фейков военного времени должна быть очень серьезная ответственность для людей, которые не манипулируемы, а манипулируют и сознательно распространяют дезинформацию, сознательно дают слово врагам нашей страны", - сказал Малькевич в ходе круглого стола "Давление на российские СМИ и другие факты информационной войны - 2022. Чем может ответить гражданское общество?"
По его словам, они должны быть лишены государственной поддержки, не должны свободно вещать в РФ
, а за продолжение такой деятельности должна быть предусмотрена ответственность.