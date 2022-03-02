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Exxonmobil начала выход из проекта "Сахалин-1"
Exxonmobil начала выход из проекта "Сахалин-1" - РИА Новости, 02.03.2022
Exxonmobil начала выход из проекта "Сахалин-1"
Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил, что начал разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине, где Россия проводит РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T03:32
2022-03-02T10:43
в мире
россия
сша
владимир путин
exxonmobil
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил, что начал разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине, где Россия проводит военную операцию.Отмечается, что процесс прекращения операций необходимо будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное завершение.ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас — одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В Китае компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции, а также управляет двумя производствами смазочных материалов.Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30 процентов выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у японской Sodeco — 30 процентов, у "Роснефти" и индийской ONGC — по 20 процентов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, сша, владимир путин, exxonmobil, вооруженные силы рф
03:32 02.03.2022 (обновлено: 10:43 02.03.2022)
 
Exxonmobil начала выход из проекта "Сахалин-1"

Компания Exxonmobil объявила о начале выхода из проекта "Сахалин-1"

© AP PhotoНефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил, что начал разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине, где Россия проводит военную операцию.

"ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта "Сахалин-1", — сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что процесс прекращения операций необходимо будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное завершение.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас — одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В Китае компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции, а также управляет двумя производствами смазочных материалов.
Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30 процентов выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у японской Sodeco — 30 процентов, у "Роснефти" и индийской ONGC — по 20 процентов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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