https://ria.ru/20220302/evro-1776054844.html

ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России

ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России - РИА Новости, 02.03.2022

ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России

Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в РФ с рядом исключений, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:55

2022-03-02T14:55

2022-03-02T15:13

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в РФ с рядом исключений, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", - говорится в документе.Предусмотрены исключения, в частности запрет не должен распространяться на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот, если это необходимо для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними, говорится в нем.

https://ria.ru/20220302/swift-1776051681.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии