https://ria.ru/20220302/evro-1776054844.html
ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России
ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России - РИА Новости, 02.03.2022
ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России
Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в РФ с рядом исключений, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:55
2022-03-02T14:55
2022-03-02T15:13
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в РФ с рядом исключений, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", - говорится в документе.Предусмотрены исключения, в частности запрет не должен распространяться на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот, если это необходимо для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними, говорится в нем.
https://ria.ru/20220302/swift-1776051681.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
14:55 02.03.2022 (обновлено: 15:13 02.03.2022)
ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России
ЕС запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию