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ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России
ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России - РИА Новости, 02.03.2022
ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России
Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в РФ с рядом исключений, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:55
2022-03-02T15:13
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в РФ с рядом исключений, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", - говорится в документе.Предусмотрены исключения, в частности запрет не должен распространяться на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот, если это необходимо для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними, говорится в нем.
https://ria.ru/20220302/swift-1776051681.html
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экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
14:55 02.03.2022 (обновлено: 15:13 02.03.2022)
 
ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России

ЕС запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Евро
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в РФ с рядом исключений, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", - говорится в документе.
Предусмотрены исключения, в частности запрет не должен распространяться на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот, если это необходимо для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними, говорится в нем.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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