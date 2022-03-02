https://ria.ru/20220302/euphoria-1775884100.html
"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO
"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO - РИА Новости, 02.03.2022
"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO
Подростковый сериал "Эйфория" стал вторым по популярности шоу на канале HBO, сообщает Variety. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T02:12
2022-03-02T02:12
2022-03-02T02:12
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Подростковый сериал "Эйфория" стал вторым по популярности шоу на канале HBO, сообщает Variety. По данным издания, многосерийную драму с Зендаей в главной роли опережает только "Игра престолов". Такого результата драма достигла благодаря финальному эпизоду второго сезона, который вышел в это воскресенье. Он собрал 6,6 миллиона зрителей.Как сообщают в HBO, серии второго сезона в среднем смотрят 16,3 миллиона зрителей. Это лучший показатель для любого сериала HBO за последние 18 лет. Исключение — "Игра престолов", выходившая с 2011 по 2019 годы. "Эйфория" седьмую неделю подряд становится лучшим сериалом на платформе HBO Max в США, а также "сериалом недели" в Латинской Америке и в Европе. В шоу рассказывают о жизни нескольких старшеклассников, проживающих в городе Ист-Хайленд. Все они пытаются справиться с рядом проблем, начиная от несчастной любви и заканчивая борьбой с наркотической зависимостью. Режиссер проекта — Сэм Левинсон. Вместе с Зендаей в "Эйфории" также снялись Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Барби Феррейра и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, hbo, зендая, латинская америка, сша, европа
"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO
"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO после "Игры престолов"
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Подростковый сериал "Эйфория" стал вторым по популярности шоу на канале HBO, сообщает
Variety.
По данным издания, многосерийную драму с Зендаей в главной роли опережает только "Игра престолов".
Такого результата драма достигла благодаря финальному эпизоду второго сезона, который вышел в это воскресенье. Он собрал 6,6 миллиона зрителей.
Как сообщают в HBO, серии второго сезона в среднем смотрят 16,3 миллиона зрителей. Это лучший показатель для любого сериала HBO за последние 18 лет. Исключение — "Игра престолов", выходившая с 2011 по 2019 годы.
"Эйфория" седьмую неделю подряд становится лучшим сериалом на платформе HBO Max в США, а также "сериалом недели" в Латинской Америке и в Европе.
В шоу рассказывают о жизни нескольких старшеклассников, проживающих в городе Ист-Хайленд. Все они пытаются справиться с рядом проблем, начиная от несчастной любви и заканчивая борьбой с наркотической зависимостью.
Режиссер проекта — Сэм Левинсон. Вместе с Зендаей в "Эйфории" также снялись Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Барби Феррейра и другие.