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Культура
https://ria.ru/20220302/euphoria-1775884100.html
"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO
"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO - РИА Новости, 02.03.2022
"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO
Подростковый сериал "Эйфория" стал вторым по популярности шоу на канале HBO, сообщает Variety. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T02:12
2022-03-02T02:12
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Подростковый сериал "Эйфория" стал вторым по популярности шоу на канале HBO, сообщает Variety. По данным издания, многосерийную драму с Зендаей в главной роли опережает только "Игра престолов". Такого результата драма достигла благодаря финальному эпизоду второго сезона, который вышел в это воскресенье. Он собрал 6,6 миллиона зрителей.Как сообщают в HBO, серии второго сезона в среднем смотрят 16,3 миллиона зрителей. Это лучший показатель для любого сериала HBO за последние 18 лет. Исключение — "Игра престолов", выходившая с 2011 по 2019 годы. "Эйфория" седьмую неделю подряд становится лучшим сериалом на платформе HBO Max в США, а также "сериалом недели" в Латинской Америке и в Европе. В шоу рассказывают о жизни нескольких старшеклассников, проживающих в городе Ист-Хайленд. Все они пытаются справиться с рядом проблем, начиная от несчастной любви и заканчивая борьбой с наркотической зависимостью. Режиссер проекта — Сэм Левинсон. Вместе с Зендаей в "Эйфории" также снялись Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Барби Феррейра и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, hbo, зендая, латинская америка, сша, европа
02:12 02.03.2022
 
"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO

"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO после "Игры престолов"

© HBOКадр из сериала "Эйфория"
Кадр из сериала Эйфория
© HBO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Подростковый сериал "Эйфория" стал вторым по популярности шоу на канале HBO, сообщает Variety.
По данным издания, многосерийную драму с Зендаей в главной роли опережает только "Игра престолов".
Такого результата драма достигла благодаря финальному эпизоду второго сезона, который вышел в это воскресенье. Он собрал 6,6 миллиона зрителей.
Как сообщают в HBO, серии второго сезона в среднем смотрят 16,3 миллиона зрителей. Это лучший показатель для любого сериала HBO за последние 18 лет. Исключение — "Игра престолов", выходившая с 2011 по 2019 годы.
"Эйфория" седьмую неделю подряд становится лучшим сериалом на платформе HBO Max в США, а также "сериалом недели" в Латинской Америке и в Европе.
В шоу рассказывают о жизни нескольких старшеклассников, проживающих в городе Ист-Хайленд. Все они пытаются справиться с рядом проблем, начиная от несчастной любви и заканчивая борьбой с наркотической зависимостью.
Режиссер проекта — Сэм Левинсон. Вместе с Зендаей в "Эйфории" также снялись Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Барби Феррейра и другие.
Кадр из сериала Эйфория
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