https://ria.ru/20220302/euphoria-1775884100.html

"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO

"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO - РИА Новости, 02.03.2022

"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO

Подростковый сериал "Эйфория" стал вторым по популярности шоу на канале HBO, сообщает Variety. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T02:12

2022-03-02T02:12

2022-03-02T02:12

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Подростковый сериал "Эйфория" стал вторым по популярности шоу на канале HBO, сообщает Variety. По данным издания, многосерийную драму с Зендаей в главной роли опережает только "Игра престолов". Такого результата драма достигла благодаря финальному эпизоду второго сезона, который вышел в это воскресенье. Он собрал 6,6 миллиона зрителей.Как сообщают в HBO, серии второго сезона в среднем смотрят 16,3 миллиона зрителей. Это лучший показатель для любого сериала HBO за последние 18 лет. Исключение — "Игра престолов", выходившая с 2011 по 2019 годы. "Эйфория" седьмую неделю подряд становится лучшим сериалом на платформе HBO Max в США, а также "сериалом недели" в Латинской Америке и в Европе. В шоу рассказывают о жизни нескольких старшеклассников, проживающих в городе Ист-Хайленд. Все они пытаются справиться с рядом проблем, начиная от несчастной любви и заканчивая борьбой с наркотической зависимостью. Режиссер проекта — Сэм Левинсон. Вместе с Зендаей в "Эйфории" также снялись Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Барби Феррейра и другие.

https://ria.ru/20220221/euphoria-1773624069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, hbo, зендая, латинская америка, сша, европа