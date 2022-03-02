В Эстонии обсуждают возможность запрета "Яндекс.Такси"
Власти Эстонии обсуждают возможность запрета российского сервиса "Яндекс.Такси"
Логотип службы "Яндекс.Такси"
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Правительство Эстонии обсуждает возможность запрета российского сервиса "Яндекс.Такси", сообщил в среду министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
"В правительстве следует пересмотреть возможность предоставления услуг "Яндекс-такси". На данный момент правительство не накладывало ограничений в дополнение к санкциям Евросоюза, но обсуждение этого вопроса обязательно продолжится в ближайшие дни", - сказал Аас порталу эстонского телерадиовещания ERR.
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Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" начал свою деятельность в Эстонии в мае 2018 года.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.