https://ria.ru/20220302/estoniya-1776099442.html

В Эстонии обсуждают возможность запрета "Яндекс.Такси"

В Эстонии обсуждают возможность запрета "Яндекс.Такси" - РИА Новости, 02.03.2022

В Эстонии обсуждают возможность запрета "Яндекс.Такси"

Правительство Эстонии обсуждает возможность запрета российского сервиса "Яндекс.Такси", сообщил в среду министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:52

2022-03-02T17:52

2022-03-02T17:52

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Правительство Эстонии обсуждает возможность запрета российского сервиса "Яндекс.Такси", сообщил в среду министр экономики и инфраструктуры Таави Аас."В правительстве следует пересмотреть возможность предоставления услуг "Яндекс-такси". На данный момент правительство не накладывало ограничений в дополнение к санкциям Евросоюза, но обсуждение этого вопроса обязательно продолжится в ближайшие дни", - сказал Аас порталу эстонского телерадиовещания ERR.Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" начал свою деятельность в Эстонии в мае 2018 года.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

https://ria.ru/20220302/nissan-1776090825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, яндекс, евросоюз, вооруженные силы рф, россия, эстония