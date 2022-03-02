Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220302/epidsituatsiya-1776026645.html
В Москве улучшается эпидемиологическая ситуация, заявила Ракова
В Москве улучшается эпидемиологическая ситуация, заявила Ракова - РИА Новости, 02.03.2022
В Москве улучшается эпидемиологическая ситуация, заявила Ракова
Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается, поэтому в городе к оказанию плановой и специализированной помощи возвращается дополнительно еще... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:00
2022-03-02T13:10
россия
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
коммунарка (москва)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737202636_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_2a23c7d7e82e296376c5eeefa6c3714b.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается, поэтому в городе к оказанию плановой и специализированной помощи возвращается дополнительно еще почти 1,4 тысячи коек, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, к оказанию плановой помощи полностью вернутся Госпиталь для ветеранов войн №3 и Московский городской центр пульмонологии больницы №67 имени Ворохобова, также вернется часть коек в Инфекционной клинической больнице №2 и корпус больницы имени Юдина. Кроме того, в связи со снижением госпитализаций в последние две недели работу приостановят два временных родера на 254 койки: на территории медицинского центра в Коммунарке и в больнице имени Юдина."Наращивание объемов плановой детской и взрослой медицинской помощи в Москве продолжается", — рассказала вице-мэр.Профильную медицинскую помощь в больницах начнут оказывать после дезинфекции всех помещений и оборудования, а также тестирования сотрудников на COVID-19.
https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html
россия
москва
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737202636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b8b9bd9985b9af9eb548b36cd87c40f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, здоровье - общество, москва, коммунарка (москва), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, анастасия ракова
13:00 02.03.2022 (обновлено: 13:10 02.03.2022)
 
В Москве улучшается эпидемиологическая ситуация, заявила Ракова

Заммэра Москвы Ракова: улучшение эпидемиологической ситуации в столице продолжается

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается, поэтому в городе к оказанию плановой и специализированной помощи возвращается дополнительно еще почти 1,4 тысячи коек, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается. Ранее мы вернули к оказанию плановой и специализированной помощи 715 детских коек в трех столичных стационарах. Дополнительно в ближайшее время к плановой работе вернутся еще почти 1400 коек", - сообщила Ракова.
По ее словам, к оказанию плановой помощи полностью вернутся Госпиталь для ветеранов войн №3 и Московский городской центр пульмонологии больницы №67 имени Ворохобова, также вернется часть коек в Инфекционной клинической больнице №2 и корпус больницы имени Юдина. Кроме того, в связи со снижением госпитализаций в последние две недели работу приостановят два временных родера на 254 койки: на территории медицинского центра в Коммунарке и в больнице имени Юдина.
"Наращивание объемов плановой детской и взрослой медицинской помощи в Москве продолжается", — рассказала вице-мэр.
Профильную медицинскую помощь в больницах начнут оказывать после дезинфекции всех помещений и оборудования, а также тестирования сотрудников на COVID-19.
Экспозиция в Национальном музее медицины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00Наука
"Ковид-1889". Ученые выяснили, когда была первая пандемия коронавируса
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваКоммунарка (Москва)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала