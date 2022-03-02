https://ria.ru/20220302/epidsituatsiya-1776026645.html

В Москве улучшается эпидемиологическая ситуация, заявила Ракова

В Москве улучшается эпидемиологическая ситуация, заявила Ракова - РИА Новости, 02.03.2022

В Москве улучшается эпидемиологическая ситуация, заявила Ракова

Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается, поэтому в городе к оказанию плановой и специализированной помощи возвращается дополнительно еще... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:00

2022-03-02T13:00

2022-03-02T13:10

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается, поэтому в городе к оказанию плановой и специализированной помощи возвращается дополнительно еще почти 1,4 тысячи коек, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, к оказанию плановой помощи полностью вернутся Госпиталь для ветеранов войн №3 и Московский городской центр пульмонологии больницы №67 имени Ворохобова, также вернется часть коек в Инфекционной клинической больнице №2 и корпус больницы имени Юдина. Кроме того, в связи со снижением госпитализаций в последние две недели работу приостановят два временных родера на 254 койки: на территории медицинского центра в Коммунарке и в больнице имени Юдина."Наращивание объемов плановой детской и взрослой медицинской помощи в Москве продолжается", — рассказала вице-мэр.Профильную медицинскую помощь в больницах начнут оказывать после дезинфекции всех помещений и оборудования, а также тестирования сотрудников на COVID-19.

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

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Владимир Лаврентьев

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