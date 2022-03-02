13:00 02.03.2022 (обновлено: 13:10 02.03.2022)
В Москве улучшается эпидемиологическая ситуация, заявила Ракова
Заммэра Москвы Ракова: улучшение эпидемиологической ситуации в столице продолжается
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается, поэтому в городе к оказанию плановой и специализированной помощи возвращается дополнительно еще почти 1,4 тысячи коек, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается. Ранее мы вернули к оказанию плановой и специализированной помощи 715 детских коек в трех столичных стационарах. Дополнительно в ближайшее время к плановой работе вернутся еще почти 1400 коек", - сообщила Ракова.
По ее словам, к оказанию плановой помощи полностью вернутся Госпиталь для ветеранов войн №3 и Московский городской центр пульмонологии больницы №67 имени Ворохобова, также вернется часть коек в Инфекционной клинической больнице №2 и корпус больницы имени Юдина. Кроме того, в связи со снижением госпитализаций в последние две недели работу приостановят два временных родера на 254 койки: на территории медицинского центра в Коммунарке и в больнице имени Юдина.
"Наращивание объемов плановой детской и взрослой медицинской помощи в Москве продолжается", — рассказала вице-мэр.
Профильную медицинскую помощь в больницах начнут оказывать после дезинфекции всех помещений и оборудования, а также тестирования сотрудников на COVID-19.