https://ria.ru/20220302/eni-1775978753.html

Итальянская группа Eni намерена продать свою долю в СП с "Газпромом"

Итальянская группа Eni намерена продать свою долю в СП с "Газпромом" - РИА Новости, 02.03.2022

Итальянская группа Eni намерена продать свою долю в СП с "Газпромом"

Ведущая итальянская нефтегазовая группа Eni намерена продать свою долю в совместном предприятии с "Газпромом", которому принадлежит газопровод "Голубой поток"... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:02

2022-03-02T10:02

2022-03-02T10:02

экономика

россия

черное море

турция

eni

роснефть

газпром

голубой поток

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РИМ, 2 мар – РИА Новости. Ведущая итальянская нефтегазовая группа Eni намерена продать свою долю в совместном предприятии с "Газпромом", которому принадлежит газопровод "Голубой поток" между Россией и Турцией, заявил представитель компании."Что касается совместного и паритетного участия с "Газпромом" в газопроводе "Голубой поток", Eni намерена приступить к продаже своей доли", - приводит его слова новостной телеканал RaiNews24."Нынешнее присутствие Eni в России незначительно. Совместные предприятия с "Роснефтью", связанные с лицензиями на разведку в арктической зоне, уже многие годы заморожены, в том числе из-за международных санкций, введенных с 2014 года", - отметил также представитель Eni.Газопровод "Голубой поток" проложен по дну Черного моря с российского побережья на азиатскую территорию побережья Турции. Он был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. Затраты на строительство составили более 3 миллиардов долларов. Строительство осуществлялось российско-итальянским совместным предприятием, которым в равных долях владели "Газпром" и Eni и сейчас владеет морским участком газопровода.

https://ria.ru/20220302/glencore-1775977759.html

россия

черное море

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, черное море, турция, eni , роснефть, газпром, голубой поток