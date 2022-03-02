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Итальянская группа Eni намерена продать свою долю в СП с "Газпромом"
Итальянская группа Eni намерена продать свою долю в СП с "Газпромом" - РИА Новости, 02.03.2022
Итальянская группа Eni намерена продать свою долю в СП с "Газпромом"
Ведущая итальянская нефтегазовая группа Eni намерена продать свою долю в совместном предприятии с "Газпромом", которому принадлежит газопровод "Голубой поток"... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:02
2022-03-02T10:02
экономика
россия
черное море
турция
eni
роснефть
газпром
голубой поток
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РИМ, 2 мар – РИА Новости. Ведущая итальянская нефтегазовая группа Eni намерена продать свою долю в совместном предприятии с "Газпромом", которому принадлежит газопровод "Голубой поток" между Россией и Турцией, заявил представитель компании."Что касается совместного и паритетного участия с "Газпромом" в газопроводе "Голубой поток", Eni намерена приступить к продаже своей доли", - приводит его слова новостной телеканал RaiNews24."Нынешнее присутствие Eni в России незначительно. Совместные предприятия с "Роснефтью", связанные с лицензиями на разведку в арктической зоне, уже многие годы заморожены, в том числе из-за международных санкций, введенных с 2014 года", - отметил также представитель Eni.Газопровод "Голубой поток" проложен по дну Черного моря с российского побережья на азиатскую территорию побережья Турции. Он был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. Затраты на строительство составили более 3 миллиардов долларов. Строительство осуществлялось российско-итальянским совместным предприятием, которым в равных долях владели "Газпром" и Eni и сейчас владеет морским участком газопровода.
https://ria.ru/20220302/glencore-1775977759.html
россия
черное море
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экономика, россия, черное море, турция, eni , роснефть, газпром, голубой поток
10:02 02.03.2022
 
Итальянская группа Eni намерена продать свою долю в СП с "Газпромом"

Итальянская группа Eni намерена продать свою долю в совместном предприятии с "Газпромом"

© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане
Читать ria.ru в
РИМ, 2 мар – РИА Новости. Ведущая итальянская нефтегазовая группа Eni намерена продать свою долю в совместном предприятии с "Газпромом", которому принадлежит газопровод "Голубой поток" между Россией и Турцией, заявил представитель компании.
"Что касается совместного и паритетного участия с "Газпромом" в газопроводе "Голубой поток", Eni намерена приступить к продаже своей доли", - приводит его слова новостной телеканал RaiNews24.
"Нынешнее присутствие Eni в России незначительно. Совместные предприятия с "Роснефтью", связанные с лицензиями на разведку в арктической зоне, уже многие годы заморожены, в том числе из-за международных санкций, введенных с 2014 года", - отметил также представитель Eni.
Газопровод "Голубой поток" проложен по дну Черного моря с российского побережья на азиатскую территорию побережья Турции. Он был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. Затраты на строительство составили более 3 миллиардов долларов. Строительство осуществлялось российско-итальянским совместным предприятием, которым в равных долях владели "Газпром" и Eni и сейчас владеет морским участком газопровода.
Штаб-квартира компании Glencore - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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ЭкономикаРоссияЧерное мореТурцияEniРоснефтьГазпромГолубой поток
 
 
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