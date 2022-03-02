Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию, сообщили СМИ
"Никкэй": японские автоконцерны Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию
Логотип компании Honda
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Японские автоконцерны Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию, сообщила японская газета "Никкэй".
Honda останавливает экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. У автоконцерна нет своего завода в РФ, поэтому весь объем поставок он экспортирует из США и Японии. Mazda останавливает поставки деталей для завода в России. На заводе во Владивостоке автоконцерн ведет сборку готовых автомобилей. Так как на складах есть запас деталей, которого хватит на несколько месяцев, после остановки поставки деталей завод сможет продолжить работу, пишет издание.
Автоконцерн Mitsubishi также рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда; завод могут закрыть уже в марте, пишет "Никкэй". Со следующей недели сокращает производство деталей, предназначенных для отправки в Россию, и Toyota; автоконцерн анализирует ситуацию, добавляет издание.
Остановки экспорта связаны с падением курса рубля и разрывом цепочек поставок, что затрудняет дальнейшее производство. При этом автоконцерн Nissan уже сократил производство в России из-за перебоев с поставками деталей, но намерен продолжить выпуск и продажи своих автомобилей в России.
Из 862 миллиардов иен (7,56 миллиарда долларов) экспорта из Японии в Россию 40%, или 357,5 миллиарда иен (3,14 миллиарда) приходится на экспорт автомобилей. Если добавить к ним экспорт автодеталей, то сумма превысит 50% от общих показателей экспорта, отмечается в статье.