Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/eksport-1776036006.html
Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию, сообщили СМИ
Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2022
Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию, сообщили СМИ
Японские автоконцерны Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию, сообщила японская газета "Никкэй". РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:36
2022-03-02T13:36
экономика
япония
владивосток
сша
mazda motor
honda motor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30894/72/308947250_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_8f28051d18d1e58d22663fe7ffb70918.jpg
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Японские автоконцерны Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию, сообщила японская газета "Никкэй".Honda останавливает экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. У автоконцерна нет своего завода в РФ, поэтому весь объем поставок он экспортирует из США и Японии. Mazda останавливает поставки деталей для завода в России. На заводе во Владивостоке автоконцерн ведет сборку готовых автомобилей. Так как на складах есть запас деталей, которого хватит на несколько месяцев, после остановки поставки деталей завод сможет продолжить работу, пишет издание.Автоконцерн Mitsubishi&nbsp;также рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда; завод могут закрыть уже в марте, пишет "Никкэй". Со следующей недели сокращает производство деталей, предназначенных для отправки в Россию, и Toyota; автоконцерн анализирует ситуацию, добавляет издание.Остановки экспорта связаны с падением курса рубля и разрывом цепочек поставок, что затрудняет дальнейшее производство. При этом автоконцерн Nissan уже сократил производство в России из-за перебоев с поставками деталей, но намерен продолжить выпуск и продажи своих автомобилей в России.Из 862 миллиардов иен (7,56 миллиарда долларов) экспорта из Японии в Россию 40%, или 357,5 миллиарда иен (3,14 миллиарда) приходится на экспорт автомобилей. Если добавить к ним экспорт автодеталей, то сумма превысит 50% от общих показателей экспорта, отмечается в статье.
https://ria.ru/20220301/avtomobili-1775707750.html
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775479007.html
япония
владивосток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30894/72/308947250_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_b23e004681592744cf6caa0840421e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, япония, владивосток, сша, mazda motor , honda motor
13:36 02.03.2022
 
Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию, сообщили СМИ

"Никкэй": японские автоконцерны Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию

© Flickr / Prince TurtleЛоготип компании Honda
Логотип компании Honda - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Flickr / Prince Turtle
Логотип компании Honda
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Японские автоконцерны Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию, сообщила японская газета "Никкэй".
Honda останавливает экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. У автоконцерна нет своего завода в РФ, поэтому весь объем поставок он экспортирует из США и Японии. Mazda останавливает поставки деталей для завода в России. На заводе во Владивостоке автоконцерн ведет сборку готовых автомобилей. Так как на складах есть запас деталей, которого хватит на несколько месяцев, после остановки поставки деталей завод сможет продолжить работу, пишет издание.
Офис General Motors в Детройте - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 01:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ
Автоконцерн Mitsubishi также рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда; завод могут закрыть уже в марте, пишет "Никкэй". Со следующей недели сокращает производство деталей, предназначенных для отправки в Россию, и Toyota; автоконцерн анализирует ситуацию, добавляет издание.
Остановки экспорта связаны с падением курса рубля и разрывом цепочек поставок, что затрудняет дальнейшее производство. При этом автоконцерн Nissan уже сократил производство в России из-за перебоев с поставками деталей, но намерен продолжить выпуск и продажи своих автомобилей в России.
Из 862 миллиардов иен (7,56 миллиарда долларов) экспорта из Японии в Россию 40%, или 357,5 миллиарда иен (3,14 миллиарда) приходится на экспорт автомобилей. Если добавить к ним экспорт автодеталей, то сумма превысит 50% от общих показателей экспорта, отмечается в статье.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Южная Корея запретит экспорт в Россию стратегических материалов
 
ЭкономикаЯпонияВладивостокСШАMazda MotorHonda Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала