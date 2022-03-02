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Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, заявил Мишустин
Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.03.2022
Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, заявил Мишустин
Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, кабмин получит дополнительные полномочия, позволяющие оперативно перераспределять ресурсы и быстрее... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:25
2022-03-02T14:37
россия
михаил мишустин
экономика
общество
правительство рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, кабмин получит дополнительные полномочия, позволяющие оперативно перераспределять ресурсы и быстрее принимать решения по важным вопросам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Правительство рассматривает проект закона, который, по словам Мишустина, дает кабмину полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения, включая возможность оперативно перераспределять бюджетные ассигнования в течение этого года не только на федеральном уровне, но и на региональном."В том числе для наполнения Резервного фонда, что позволит направлять средства на наиболее актуальные неотложные расходы", - добавил он.
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россия, михаил мишустин, экономика, общество, правительство рф
14:25 02.03.2022 (обновлено: 14:37 02.03.2022)
 
Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, кабмин получит дополнительные полномочия, позволяющие оперативно перераспределять ресурсы и быстрее принимать решения по важным вопросам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период", - сказал он на заседании кабмина.
Правительство рассматривает проект закона, который, по словам Мишустина, дает кабмину полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения, включая возможность оперативно перераспределять бюджетные ассигнования в течение этого года не только на федеральном уровне, но и на региональном.
"В том числе для наполнения Резервного фонда, что позволит направлять средства на наиболее актуальные неотложные расходы", - добавил он.
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:27
Правительство продлит сроки уплаты налогов
 
РоссияМихаил МишустинЭкономикаОбществоПравительство РФ
 
 
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