https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776046797.html

Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, заявил Мишустин

Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.03.2022

Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, заявил Мишустин

Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, кабмин получит дополнительные полномочия, позволяющие оперативно перераспределять ресурсы и быстрее... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:25

2022-03-02T14:25

2022-03-02T14:37

россия

михаил мишустин

экономика

общество

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774150387_0:0:2230:1255_1920x0_80_0_0_b4dd0eab87fe5a17ac59dd1a7711a3af.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений, кабмин получит дополнительные полномочия, позволяющие оперативно перераспределять ресурсы и быстрее принимать решения по важным вопросам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Правительство рассматривает проект закона, который, по словам Мишустина, дает кабмину полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения, включая возможность оперативно перераспределять бюджетные ассигнования в течение этого года не только на федеральном уровне, но и на региональном."В том числе для наполнения Резервного фонда, что позволит направлять средства на наиболее актуальные неотложные расходы", - добавил он.

https://ria.ru/20220302/nalog-1776047513.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, экономика, общество, правительство рф