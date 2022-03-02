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https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776019032.html
У российской экономики есть запас прочности, заявили в Кремле
У российской экономики есть запас прочности, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.03.2022
У российской экономики есть запас прочности, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что экономика РФ шатается, заявил, что она испытывает... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:36
2022-03-02T13:09
экономика
дмитрий песков
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
джо байден
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что экономика РФ шатается, заявил, что она испытывает серьезные удары, но запас прочности есть, как и потенциал, "на ногах устоит".Ранее Байден, выступая с обращением к конгрессу, заявил, что экономика России в результате западных санкций расшатана."Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезные удары, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоит", - сказал Песков, комментируя заявление Байдена и отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает нынешнее состояние экономики РФ и устоит ли она, если шатается.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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экономика, дмитрий песков, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, джо байден, санкции в отношении россии
12:36 02.03.2022 (обновлено: 13:09 02.03.2022)
 
У российской экономики есть запас прочности, заявили в Кремле

Песков: экономика России испытывает серьезные удары, но запас прочности есть

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что экономика РФ шатается, заявил, что она испытывает серьезные удары, но запас прочности есть, как и потенциал, "на ногах устоит".
Ранее Байден, выступая с обращением к конгрессу, заявил, что экономика России в результате западных санкций расшатана.
Московский Кремль и Большой Москворецкий мост - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:33
Россия не будет стрелять себе в ногу ответными санкциями, заявили в Кремле
"Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезные удары, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоит", - сказал Песков, комментируя заявление Байдена и отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает нынешнее состояние экономики РФ и устоит ли она, если шатается.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
ЭкономикаДмитрий ПесковВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДжо БайденСанкции в отношении России
 
 
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