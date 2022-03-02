https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776011284.html

Никитин создал штаб предотвращения негативных явлений в экономике

Никитин создал штаб предотвращения негативных явлений в экономике - РИА Новости, 02.03.2022

Никитин создал штаб предотвращения негативных явлений в экономике

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:10

2022-03-02T12:10

2022-03-02T12:10

нижегородская область

россия

нижегородская область

признание днр и лнр в россии

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере, сообщает пресс-служба правительства региона.Коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.В состав штаба включены представители органов государственной власти Нижегородской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, финансовых, общественных и других организаций. Председателем штаба является губернатор Нижегородской области."Россия испытывает беспрецедентное давление. Наша задача – на уровне региона сделать все возможное для того, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность. Мы находимся на постоянной связи с правительством России, вырабатываем собственные решения. В числе приоритетов - выполнение всех социальных обязательств, продолжение работы по реализации инфраструктурных задач и проектов развития", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Также создано пять оперативных штабов по ключевым направлениям жизнедеятельности региона: реальный сектор экономики и предпринимательство; строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и экология; социальная сфера; экономика, финансовая сфера и информационные технологии; туризм, народные художественные промыслы и культура."Корштаб будет принимать общие решения, а оперативные штабы позволят максимально быстро реагировать на ситуацию в отдельных отраслях и на запросы предпринимателей. В составе оперативных штабов – представители власти, деловых объединений, ресурсоснабжающих и финансовых организаций", - добавил Никитин.Штабы будут осуществлять мониторинг социально-экономической ситуации и оперативное взаимодействие с хозяйствующими субъектами. Их целью является подготовка соответствующих предложений и мер по поддержке бизнеса и населения, которые затем будет рассматривать областной координационный штаб.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775811670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, нижегородская область, признание днр и лнр в россии, экономика