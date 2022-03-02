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Нижегородская область
https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776011284.html
Никитин создал штаб предотвращения негативных явлений в экономике
Никитин создал штаб предотвращения негативных явлений в экономике - РИА Новости, 02.03.2022
Никитин создал штаб предотвращения негативных явлений в экономике
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:10
2022-03-02T12:10
нижегородская область
россия
нижегородская область
признание днр и лнр в россии
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере, сообщает пресс-служба правительства региона.Коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.В состав штаба включены представители органов государственной власти Нижегородской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, финансовых, общественных и других организаций. Председателем штаба является губернатор Нижегородской области."Россия испытывает беспрецедентное давление. Наша задача – на уровне региона сделать все возможное для того, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность. Мы находимся на постоянной связи с правительством России, вырабатываем собственные решения. В числе приоритетов - выполнение всех социальных обязательств, продолжение работы по реализации инфраструктурных задач и проектов развития", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Также создано пять оперативных штабов по ключевым направлениям жизнедеятельности региона: реальный сектор экономики и предпринимательство; строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и экология; социальная сфера; экономика, финансовая сфера и информационные технологии; туризм, народные художественные промыслы и культура."Корштаб будет принимать общие решения, а оперативные штабы позволят максимально быстро реагировать на ситуацию в отдельных отраслях и на запросы предпринимателей. В составе оперативных штабов – представители власти, деловых объединений, ресурсоснабжающих и финансовых организаций", - добавил Никитин.Штабы будут осуществлять мониторинг социально-экономической ситуации и оперативное взаимодействие с хозяйствующими субъектами. Их целью является подготовка соответствующих предложений и мер по поддержке бизнеса и населения, которые затем будет рассматривать областной координационный штаб.
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россия, нижегородская область, признание днр и лнр в россии, экономика
12:10 02.03.2022
 
Никитин создал штаб предотвращения негативных явлений в экономике

Нижегородская область создала штаб предотвращения негативных явлений в экономике

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде
Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере, сообщает пресс-служба правительства региона.
Коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.
В состав штаба включены представители органов государственной власти Нижегородской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, финансовых, общественных и других организаций. Председателем штаба является губернатор Нижегородской области.
"Россия испытывает беспрецедентное давление. Наша задача – на уровне региона сделать все возможное для того, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность. Мы находимся на постоянной связи с правительством России, вырабатываем собственные решения. В числе приоритетов - выполнение всех социальных обязательств, продолжение работы по реализации инфраструктурных задач и проектов развития", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Также создано пять оперативных штабов по ключевым направлениям жизнедеятельности региона: реальный сектор экономики и предпринимательство; строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и экология; социальная сфера; экономика, финансовая сфера и информационные технологии; туризм, народные художественные промыслы и культура.
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"Корштаб будет принимать общие решения, а оперативные штабы позволят максимально быстро реагировать на ситуацию в отдельных отраслях и на запросы предпринимателей. В составе оперативных штабов – представители власти, деловых объединений, ресурсоснабжающих и финансовых организаций", - добавил Никитин.
Штабы будут осуществлять мониторинг социально-экономической ситуации и оперативное взаимодействие с хозяйствующими субъектами. Их целью является подготовка соответствующих предложений и мер по поддержке бизнеса и населения, которые затем будет рассматривать областной координационный штаб.
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