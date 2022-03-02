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В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы"
В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы" - РИА Новости, 02.03.2022
В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы"
Глава России Владимир Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы", ведомство выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:42
2022-03-02T13:11
эхо москвы (радиостанция)
алексей венедиктов (журналист)
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир путин
дмитрий песков
журналистика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава России Владимир Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы", ведомство выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, президент в курсе такого решения, это решение Генпрокуратуры, она реализует свои полномочия, выполняет свою работу. Комментировать это никак не можем и не хотим, дальше будет видно", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, считает ли Кремль оправданным блокировку "Эха Москвы".Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.
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эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист), россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, дмитрий песков, журналистика, общество
12:42 02.03.2022 (обновлено: 13:11 02.03.2022)
 
В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы"

Песков заявил, что требуя заблокировать "Эхо Москвы", Генпрокуратура выполняла свою работу

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы"
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Логотип радиостанции "Эхо Москвы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава России Владимир Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы", ведомство выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент в курсе такого решения, это решение Генпрокуратуры, она реализует свои полномочия, выполняет свою работу. Комментировать это никак не можем и не хотим, дальше будет видно", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, считает ли Кремль оправданным блокировку "Эха Москвы".
Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы"
 
Эхо Москвы (радиостанция)Алексей Венедиктов (журналист)РоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Владимир ПутинДмитрий ПесковжурналистикаОбщество
 
 
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