https://ria.ru/20220302/ekho-1776021042.html

В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы"

В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы" - РИА Новости, 02.03.2022

В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы"

Глава России Владимир Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы", ведомство выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:42

2022-03-02T12:42

2022-03-02T13:11

эхо москвы (радиостанция)

алексей венедиктов (журналист)

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

владимир путин

дмитрий песков

журналистика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава России Владимир Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы", ведомство выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, президент в курсе такого решения, это решение Генпрокуратуры, она реализует свои полномочия, выполняет свою работу. Комментировать это никак не можем и не хотим, дальше будет видно", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, считает ли Кремль оправданным блокировку "Эха Москвы".Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.

https://ria.ru/20220302/radio-1775998226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист), россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, дмитрий песков, журналистика, общество