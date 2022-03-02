https://ria.ru/20220302/ekho-1776021042.html
В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы"
В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы" - РИА Новости, 02.03.2022
В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы"
Глава России Владимир Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы", ведомство выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:42
2022-03-02T12:42
2022-03-02T13:11
эхо москвы (радиостанция)
алексей венедиктов (журналист)
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир путин
дмитрий песков
журналистика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава России Владимир Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы", ведомство выполняет свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, президент в курсе такого решения, это решение Генпрокуратуры, она реализует свои полномочия, выполняет свою работу. Комментировать это никак не можем и не хотим, дальше будет видно", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов, считает ли Кремль оправданным блокировку "Эха Москвы".Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.
https://ria.ru/20220302/radio-1775998226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист), россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, дмитрий песков, журналистика, общество
12:42 02.03.2022 (обновлено: 13:11 02.03.2022)
В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы"
Песков заявил, что требуя заблокировать "Эхо Москвы", Генпрокуратура выполняла свою работу