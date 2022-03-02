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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ek-1776008291.html
ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в Евросоюзе
ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в Евросоюзе - РИА Новости, 02.03.2022
ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в Евросоюзе
Еврокомиссия предлагает предоставлять беженцам с Украины вид на жительство в странах Евросоюза, доступ к образованию и рынку труда. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:58
2022-03-02T11:58
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
еврокомиссия
вооруженные силы рф
россия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает предоставлять беженцам с Украины вид на жительство в странах Евросоюза, доступ к образованию и рынку труда.Несколько сотен беженцев направились в страны ЕС с 24 февраля, после начала российской операции по демилитаризации Украины. Только в Польшу за это время прибыли более 453 тысяч жителей Украины, сообщила в среду Погранстража страны."Лицам, спасающимся от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, то есть им будет выдан вид на жительство, и они получат доступ к образованию и рынку труда", - оворится в предложении ЕК.В то же время ЕК также предлагает помочь пограничным службам государств-членов ЕС эффективно управлять прибывающими потоками беженцев на границах с Украиной, сохраняя при этом высокий уровень безопасности.ЕК также рекомендует государствам-членам создать специальные механизмы экстренной поддержки для направления гуманитарной помощи и напоминает о возможности предоставления доступа в ЕС по гуманитарным соображениям.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html
донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, еврокомиссия, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии
11:58 02.03.2022
 
ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в Евросоюзе

ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в ЕС, доступ к учебе и работе

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает предоставлять беженцам с Украины вид на жительство в странах Евросоюза, доступ к образованию и рынку труда.
Несколько сотен беженцев направились в страны ЕС с 24 февраля, после начала российской операции по демилитаризации Украины. Только в Польшу за это время прибыли более 453 тысяч жителей Украины, сообщила в среду Погранстража страны.
"Лицам, спасающимся от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, то есть им будет выдан вид на жительство, и они получат доступ к образованию и рынку труда", - оворится в предложении ЕК.
В то же время ЕК также предлагает помочь пограничным службам государств-членов ЕС эффективно управлять прибывающими потоками беженцев на границах с Украиной, сохраняя при этом высокий уровень безопасности.
ЕК также рекомендует государствам-членам создать специальные механизмы экстренной поддержки для направления гуманитарной помощи и напоминает о возможности предоставления доступа в ЕС по гуманитарным соображениям.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕврокомиссияВооруженные силы РФРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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