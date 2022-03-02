https://ria.ru/20220302/ek-1776008291.html

ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в Евросоюзе

ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в Евросоюзе - РИА Новости, 02.03.2022

ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в Евросоюзе

Еврокомиссия предлагает предоставлять беженцам с Украины вид на жительство в странах Евросоюза, доступ к образованию и рынку труда. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:58

2022-03-02T11:58

2022-03-02T11:58

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

еврокомиссия

вооруженные силы рф

россия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает предоставлять беженцам с Украины вид на жительство в странах Евросоюза, доступ к образованию и рынку труда.Несколько сотен беженцев направились в страны ЕС с 24 февраля, после начала российской операции по демилитаризации Украины. Только в Польшу за это время прибыли более 453 тысяч жителей Украины, сообщила в среду Погранстража страны."Лицам, спасающимся от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, то есть им будет выдан вид на жительство, и они получат доступ к образованию и рынку труда", - оворится в предложении ЕК.В то же время ЕК также предлагает помочь пограничным службам государств-членов ЕС эффективно управлять прибывающими потоками беженцев на границах с Украиной, сохраняя при этом высокий уровень безопасности.ЕК также рекомендует государствам-членам создать специальные механизмы экстренной поддержки для направления гуманитарной помощи и напоминает о возможности предоставления доступа в ЕС по гуманитарным соображениям.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, еврокомиссия, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии