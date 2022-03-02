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Главред "Дождя"* Дзядко решил покинуть Россию
Главред "Дождя"* Дзядко решил покинуть Россию - РИА Новости, 02.03.2022
Главред "Дождя"* Дзядко решил покинуть Россию
Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко сообщил в своём Telegram-канале, что решил на время покинуть Россию, но вещания из-за рубежа не планируется. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:12
2022-03-02T17:56
россия
тихон дзядко
дождь (телеканал)
журналистика
общество
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко сообщил в своём Telegram-канале, что решил на время покинуть Россию, но вещания из-за рубежа не планируется."Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение приняли ряд сотрудников редакции. После незаконной блокировки сайта Дождя*, аккаунтов Дождя* в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой", - сообщил он.Он отметил, что все принятые в отношении "Дождя"* решения будут обжалованы.По его словам, "Дождь"* - законопослушное СМИ и законы РФ журналисты канала не нарушали."Вещание из другой страны не планируется", - сообщил Дзядко.Во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что "Эхо Москвы" категорически не согласно с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде.Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что уведомление об ограничении доступа к сайту телеканала будет обжаловано.Союз журналистов России в связи с ограничением доступа к "Эху Москвы" и телеканалу "Дождь"* обратился на своём сайте к коллегам с призывом тщательно проверять свои источники, в особенности когда речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220302/sindeeva-1776081439.html
https://ria.ru/20220302/blokirovka-1776066812.html
https://ria.ru/20220302/ekho-1776021042.html
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россия, тихон дзядко, дождь (телеканал), журналистика, общество, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
17:12 02.03.2022 (обновлено: 17:56 02.03.2022)
 
Главред "Дождя"* Дзядко решил покинуть Россию

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил, что решил на время покинуть Россию

© РИА Новости / Илья ПиталевТихон Дзядко
Тихон Дзядко - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Тихон Дзядко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко сообщил в своём Telegram-канале, что решил на время покинуть Россию, но вещания из-за рубежа не планируется.
"Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение приняли ряд сотрудников редакции. После незаконной блокировки сайта Дождя*, аккаунтов Дождя* в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой", - сообщил он.
Генеральный директор телеканала Дождь Наталья Синдеева - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:40
Гендиректор "Дождя"* заявила, что телеканал продолжит работать в России
Он отметил, что все принятые в отношении "Дождя"* решения будут обжалованы.
По его словам, "Дождь"* - законопослушное СМИ и законы РФ журналисты канала не нарушали.
"Вещание из другой страны не планируется", - сообщил Дзядко.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава СПЧ прокомментировал блокировку "Эха Москвы" и "Дождя"*
Во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что "Эхо Москвы" категорически не согласно с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде.
Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что уведомление об ограничении доступа к сайту телеканала будет обжаловано.
Союз журналистов России в связи с ограничением доступа к "Эху Москвы" и телеканалу "Дождь"* обратился на своём сайте к коллегам с призывом тщательно проверять свои источники, в особенности когда речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:42
В Кремле сообщили, что Путин в курсе решения Генпрокуратуры по "Эху Москвы"
 
РоссияТихон ДзядкоДождь (телеканал)журналистикаОбществоГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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