https://ria.ru/20220302/dzyadko-1776090268.html

Главред "Дождя"* Дзядко решил покинуть Россию

Главред "Дождя"* Дзядко решил покинуть Россию - РИА Новости, 02.03.2022

Главред "Дождя"* Дзядко решил покинуть Россию

Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко сообщил в своём Telegram-канале, что решил на время покинуть Россию, но вещания из-за рубежа не планируется. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:12

2022-03-02T17:12

2022-03-02T17:56

россия

тихон дзядко

дождь (телеканал)

журналистика

общество

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко сообщил в своём Telegram-канале, что решил на время покинуть Россию, но вещания из-за рубежа не планируется."Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение приняли ряд сотрудников редакции. После незаконной блокировки сайта Дождя*, аккаунтов Дождя* в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой", - сообщил он.Он отметил, что все принятые в отношении "Дождя"* решения будут обжалованы.По его словам, "Дождь"* - законопослушное СМИ и законы РФ журналисты канала не нарушали."Вещание из другой страны не планируется", - сообщил Дзядко.Во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что "Эхо Москвы" категорически не согласно с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде.Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что уведомление об ограничении доступа к сайту телеканала будет обжаловано.Союз журналистов России в связи с ограничением доступа к "Эху Москвы" и телеканалу "Дождь"* обратился на своём сайте к коллегам с призывом тщательно проверять свои источники, в особенности когда речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220302/sindeeva-1776081439.html

https://ria.ru/20220302/blokirovka-1776066812.html

https://ria.ru/20220302/ekho-1776021042.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, тихон дзядко, дождь (телеканал), журналистика, общество, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)