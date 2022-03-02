17:12 02.03.2022 (обновлено: 17:56 02.03.2022)
Главред "Дождя"* Дзядко решил покинуть Россию
Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил, что решил на время покинуть Россию
Тихон Дзядко
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко сообщил в своём Telegram-канале, что решил на время покинуть Россию, но вещания из-за рубежа не планируется.
"Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение приняли ряд сотрудников редакции. После незаконной блокировки сайта Дождя*, аккаунтов Дождя* в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой", - сообщил он.
Он отметил, что все принятые в отношении "Дождя"* решения будут обжалованы.
По его словам, "Дождь"* - законопослушное СМИ и законы РФ журналисты канала не нарушали.
"Вещание из другой страны не планируется", - сообщил Дзядко.
Во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"* из-за распространения ими "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что "Эхо Москвы" категорически не согласно с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде.
Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко заявил, что уведомление об ограничении доступа к сайту телеканала будет обжаловано.
Союз журналистов России в связи с ограничением доступа к "Эху Москвы" и телеканалу "Дождь"* обратился на своём сайте к коллегам с призывом тщательно проверять свои источники, в особенности когда речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями.
* СМИ, выполняющее функции иноагента