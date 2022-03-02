https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html
Томская область отремонтировала 743 километра дорог
Томская область отремонтировала 743 километра дорог - РИА Новости, 02.03.2022
Томская область отремонтировала 743 километра дорог
Томская область с 2017 года по федеральным дорожным проектам, инициированным президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтировала 743 километра дорог, сообщил в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:36
2022-03-02T14:36
2022-03-02T14:36
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ТОМСК, 2 мар – РИА Новости. Томская область с 2017 года по федеральным дорожным проектам, инициированным президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтировала 743 километра дорог, сообщил в среду на пресс-конференции заместитель губернатора региона по промышленной политике Игорь Шатурный.Так, по федеральному приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" в 2017-2018 годах регион отремонтировал 207,51 километра улично-дорожной сети и установил светофорный комплекс в Северске.Еще почти 535 километра Томская область отремонтировала в 2019-2020 годах по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Финансирование нацпроекта за два года составило почти 6,5 миллиарда рублей, из них 3,17 миллиарда - средства федерального бюджета. В 2019 году дорожники привели к нормативу 23 объекта общей протяженностью 138,1 километра, а в 2020-м — почти 186 километров."Федеральные дорожные проекты находятся на особом контроле губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Благодаря эффективной работе проектного офиса под его руководством правительство выделило в 2020-2021 годах нашему региону дополнительные средства. В 2020 году 340 миллионов рублей направлены на объекты нацпроекта, 150 миллионов — на завершение строительства транспортной развязки на 76-м километре железной дороги Тайга-Томск, 500 миллионов — на продолжение реконструкции автотрассы Камаевка-Асино-Первомайское. В 2021 году дополнительные федеральные 1,23 миллиарда рублей направлены на объекты нацпроекта и строительство моста через реку Яя", — подчеркнул вице-губернатор.Кроме того, в рамках нацпроекта на год раньше планового срока было завершено строительство подъезда к терминалу международного аэропорта "Богашёво" с остановочными и парковочными площадками на 226 мест. В 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" регион привел в нормативное состояние более 211 километров улично-дорожной сети. Бюджет нацпроекта составил 4,67 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220218/gazifikatsiya-1773498844.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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северск, томская область, общество
Томская область отремонтировала 743 километра дорог
Томская область отремонтировала по федеральным программам 743 километра дорог
ТОМСК, 2 мар – РИА Новости. Томская область с 2017 года по федеральным дорожным проектам, инициированным президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтировала 743 километра дорог, сообщил в среду на пресс-конференции заместитель губернатора региона по промышленной политике Игорь Шатурный.
Так, по федеральному приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги" в 2017-2018 годах регион отремонтировал 207,51 километра улично-дорожной сети и установил светофорный комплекс в Северске
.
Еще почти 535 километра Томская область
отремонтировала в 2019-2020 годах по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Финансирование нацпроекта за два года составило почти 6,5 миллиарда рублей, из них 3,17 миллиарда - средства федерального бюджета. В 2019 году дорожники привели к нормативу 23 объекта общей протяженностью 138,1 километра, а в 2020-м — почти 186 километров.
"Федеральные дорожные проекты находятся на особом контроле губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Благодаря эффективной работе проектного офиса под его руководством правительство выделило в 2020-2021 годах нашему региону дополнительные средства. В 2020 году 340 миллионов рублей направлены на объекты нацпроекта, 150 миллионов — на завершение строительства транспортной развязки на 76-м километре железной дороги Тайга-Томск, 500 миллионов — на продолжение реконструкции автотрассы Камаевка-Асино-Первомайское. В 2021 году дополнительные федеральные 1,23 миллиарда рублей направлены на объекты нацпроекта и строительство моста через реку Яя", — подчеркнул вице-губернатор.
Кроме того, в рамках нацпроекта на год раньше планового срока было завершено строительство подъезда к терминалу международного аэропорта "Богашёво" с остановочными и парковочными площадками на 226 мест. В 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" регион привел в нормативное состояние более 211 километров улично-дорожной сети. Бюджет нацпроекта составил 4,67 миллиарда рублей.