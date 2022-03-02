12:39 02.03.2022 (обновлено: 13:06 02.03.2022)
Песков пообещал посодействовать приезду представителей Яд Вашема в Донбасс
Пресс-секретарь Песков: Яд Вашем не знает, о чем говорит, мы пригласим их в ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Оксана ЧигринаИзвлечение останков девяти жертв конфликта в Донбассе из массового стихийного захоронения в Славяносербском районе ЛНР
Извлечение останков девяти жертв конфликта в Донбассе из массового стихийного захоронения в Славяносербском районе ЛНР
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после критики израильского центра памяти жертв Холокоста Яд Вашем посоветовал его представителям посетить Донбасс и посмотреть на массовые захоронения.
"Мы можем поговорить с представителями ЛНР и ДНР, и я уверен, что после того, как это все закончится, они с удовольствием пригласят представителей Яд Вашема и покажут им места массового захоронения. Это все нужно прямо показывать. Тем более, Яд Вашем - это прекрасный мемориальный комплекс, там работают прекрасные люди. Они просто не знают, о чем говорят. А мы можем им помочь - приехать туда и все посмотреть своими глазами", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление мемориального комплекса о том, что Россия использует "фактически неверную, отвратительную с моральной точки зрения, глубоко оскорбительную для памяти миллионов жертв нацизма" риторику в отношении Украины.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
28 февраля, 08:00Геноцид, над которым смеется Европа