https://ria.ru/20220302/donbass-1776020040.html

Песков пообещал посодействовать приезду представителей Яд Вашема в Донбасс

Песков пообещал посодействовать приезду представителей Яд Вашема в Донбасс - РИА Новости, 02.03.2022

Песков пообещал посодействовать приезду представителей Яд Вашема в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после критики израильского центра памяти жертв Холокоста Яд Вашем посоветовал его представителям посетить Донбасс и РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:39

2022-03-02T12:39

2022-03-02T13:06

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

в мире

ситуация в днр и лнр

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украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после критики израильского центра памяти жертв Холокоста Яд Вашем посоветовал его представителям посетить Донбасс и посмотреть на массовые захоронения."Мы можем поговорить с представителями ЛНР и ДНР, и я уверен, что после того, как это все закончится, они с удовольствием пригласят представителей Яд Вашема и покажут им места массового захоронения. Это все нужно прямо показывать. Тем более, Яд Вашем - это прекрасный мемориальный комплекс, там работают прекрасные люди. Они просто не знают, о чем говорят. А мы можем им помочь - приехать туда и все посмотреть своими глазами", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление мемориального комплекса о том, что Россия использует "фактически неверную, отвратительную с моральной точки зрения, глубоко оскорбительную для памяти миллионов жертв нацизма" риторику в отношении Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/volnovakha-1775746735.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика