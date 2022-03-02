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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/donbass-1776020040.html
Песков пообещал посодействовать приезду представителей Яд Вашема в Донбасс
Песков пообещал посодействовать приезду представителей Яд Вашема в Донбасс - РИА Новости, 02.03.2022
Песков пообещал посодействовать приезду представителей Яд Вашема в Донбасс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после критики израильского центра памяти жертв Холокоста Яд Вашем посоветовал его представителям посетить Донбасс и РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:39
2022-03-02T13:06
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после критики израильского центра памяти жертв Холокоста Яд Вашем посоветовал его представителям посетить Донбасс и посмотреть на массовые захоронения."Мы можем поговорить с представителями ЛНР и ДНР, и я уверен, что после того, как это все закончится, они с удовольствием пригласят представителей Яд Вашема и покажут им места массового захоронения. Это все нужно прямо показывать. Тем более, Яд Вашем - это прекрасный мемориальный комплекс, там работают прекрасные люди. Они просто не знают, о чем говорят. А мы можем им помочь - приехать туда и все посмотреть своими глазами", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление мемориального комплекса о том, что Россия использует "фактически неверную, отвратительную с моральной точки зрения, глубоко оскорбительную для памяти миллионов жертв нацизма" риторику в отношении Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/volnovakha-1775746735.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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дмитрий песков, в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:39 02.03.2022 (обновлено: 13:06 02.03.2022)
 
Песков пообещал посодействовать приезду представителей Яд Вашема в Донбасс

Пресс-секретарь Песков: Яд Вашем не знает, о чем говорит, мы пригласим их в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Оксана ЧигринаИзвлечение останков девяти жертв конфликта в Донбассе из массового стихийного захоронения в Славяносербском районе ЛНР
Извлечение останков девяти жертв конфликта в Донбассе из массового стихийного захоронения в Славяносербском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Оксана Чигрина
Извлечение останков девяти жертв конфликта в Донбассе из массового стихийного захоронения в Славяносербском районе ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после критики израильского центра памяти жертв Холокоста Яд Вашем посоветовал его представителям посетить Донбасс и посмотреть на массовые захоронения.
"Мы можем поговорить с представителями ЛНР и ДНР, и я уверен, что после того, как это все закончится, они с удовольствием пригласят представителей Яд Вашема и покажут им места массового захоронения. Это все нужно прямо показывать. Тем более, Яд Вашем - это прекрасный мемориальный комплекс, там работают прекрасные люди. Они просто не знают, о чем говорят. А мы можем им помочь - приехать туда и все посмотреть своими глазами", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление мемориального комплекса о том, что Россия использует "фактически неверную, отвратительную с моральной точки зрения, глубоко оскорбительную для памяти миллионов жертв нацизма" риторику в отношении Украины.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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