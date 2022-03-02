https://ria.ru/20220302/domingo-1776092205.html

Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго

Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго - РИА Новости, 02.03.2022

Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго

Гала-концерт Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера", запланированный на 8 марта, отменен, говорится в сообщении на сайте Большого театра. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:19

2022-03-02T17:19

2022-03-02T17:19

культура

пласидо доминго

большой театр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гала-концерт Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера", запланированный на 8 марта, отменен, говорится в сообщении на сайте Большого театра."Гала-концерт Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера", который должен был состояться 8 марта, отменен. Билеты, приобретенные в кассах Большого театра (оплаченные наличными или банковскими картами), подлежат возврату в кассы театра", - говорится в сообщении.Возврат осуществляется в течение всех дней, предшествующих дате концерта, а также в течение десяти дней после нее.Также сообщается об отмене концертного исполнения оперы "Набукко" (17 апреля).

https://ria.ru/20220225/teatr-1775025758.html

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2022

Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

пласидо доминго, большой театр