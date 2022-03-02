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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220302/domingo-1776092205.html
Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго
Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго - РИА Новости, 02.03.2022
Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго
Гала-концерт Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера", запланированный на 8 марта, отменен, говорится в сообщении на сайте Большого театра. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:19
2022-03-02T17:19
культура
пласидо доминго
большой театр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гала-концерт Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера", запланированный на 8 марта, отменен, говорится в сообщении на сайте Большого театра."Гала-концерт Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера", который должен был состояться 8 марта, отменен. Билеты, приобретенные в кассах Большого театра (оплаченные наличными или банковскими картами), подлежат возврату в кассы театра", - говорится в сообщении.Возврат осуществляется в течение всех дней, предшествующих дате концерта, а также в течение десяти дней после нее.Также сообщается об отмене концертного исполнения оперы "Набукко" (17 апреля).
https://ria.ru/20220225/teatr-1775025758.html
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пласидо доминго, большой театр
17:19 02.03.2022
 
Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго

Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКонцерт оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Концерт оперного певца Пласидо Доминго в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Концерт оперного певца Пласидо Доминго в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гала-концерт Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера", запланированный на 8 марта, отменен, говорится в сообщении на сайте Большого театра.
"Гала-концерт Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера", который должен был состояться 8 марта, отменен. Билеты, приобретенные в кассах Большого театра (оплаченные наличными или банковскими картами), подлежат возврату в кассы театра", - говорится в сообщении.
Возврат осуществляется в течение всех дней, предшествующих дате концерта, а также в течение десяти дней после нее.
Также сообщается об отмене концертного исполнения оперы "Набукко" (17 апреля).
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