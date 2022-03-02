https://ria.ru/20220302/domingo-1776092205.html
Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго
Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго - РИА Новости, 02.03.2022
Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго
Гала-концерт Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера", запланированный на 8 марта, отменен, говорится в сообщении на сайте Большого театра. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:19
2022-03-02T17:19
2022-03-02T17:19
культура
пласидо доминго
большой театр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гала-концерт Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера", запланированный на 8 марта, отменен, говорится в сообщении на сайте Большого театра."Гала-концерт Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера", который должен был состояться 8 марта, отменен. Билеты, приобретенные в кассах Большого театра (оплаченные наличными или банковскими картами), подлежат возврату в кассы театра", - говорится в сообщении.Возврат осуществляется в течение всех дней, предшествующих дате концерта, а также в течение десяти дней после нее.Также сообщается об отмене концертного исполнения оперы "Набукко" (17 апреля).
https://ria.ru/20220225/teatr-1775025758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пласидо доминго, большой театр
Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго
Большой театр объявил об отмене гала-концерта Пласидо Доминго