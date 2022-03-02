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Курс доллара на Мосбирже поднялся до 110 рублей, евро достиг 122 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 110 рублей, евро достиг 122 рублей - РИА Новости, 02.03.2022
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 110 рублей, евро достиг 122 рублей
Рубль усилил падение на торгах в среду, доллар и евро обновили исторические максимумы, теперь это 110 рублей и 122,395 рубля соответственно, следует из данных... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:16
2022-03-02T12:16
2022-03-02T12:36
доллар
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рубль усилил падение на торгах в среду, доллар и евро обновили исторические максимумы, теперь это 110 рублей и 122,395 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.17 мск рос на 7,5 рубля – до 108,73 рубля, курс евро – на 8,55 рубля, до 121,04 рубля.При этом максимально доллар подскакивал до 110 рублей, евро - до 122,395 рубля.Исторические максимумы держались с понедельника, когда доллар подскакивал до 109,185 рубля, а евро – до 122 рублей.
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7 495 645-6601
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доллар, экономика
12:16 02.03.2022 (обновлено: 12:36 02.03.2022)
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 110 рублей, евро достиг 122 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 109,185 рубля, евро достиг 122 рублей
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рубль усилил падение на торгах в среду, доллар и евро обновили исторические максимумы, теперь это 110 рублей и 122,395 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.17 мск рос на 7,5 рубля – до 108,73 рубля, курс евро – на 8,55 рубля, до 121,04 рубля.
При этом максимально доллар подскакивал до 110 рублей, евро - до 122,395 рубля.
Исторические максимумы держались с понедельника, когда доллар
подскакивал до 109,185 рубля, а евро – до 122 рублей.