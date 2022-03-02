https://ria.ru/20220302/dollar-1776012940.html

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 110 рублей, евро достиг 122 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 110 рублей, евро достиг 122 рублей - РИА Новости, 02.03.2022

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 110 рублей, евро достиг 122 рублей

Рубль усилил падение на торгах в среду, доллар и евро обновили исторические максимумы, теперь это 110 рублей и 122,395 рубля соответственно, следует из данных... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:16

2022-03-02T12:16

2022-03-02T12:36

доллар

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рубль усилил падение на торгах в среду, доллар и евро обновили исторические максимумы, теперь это 110 рублей и 122,395 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.17 мск рос на 7,5 рубля – до 108,73 рубля, курс евро – на 8,55 рубля, до 121,04 рубля.При этом максимально доллар подскакивал до 110 рублей, евро - до 122,395 рубля.Исторические максимумы держались с понедельника, когда доллар подскакивал до 109,185 рубля, а евро – до 122 рублей.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

доллар, экономика