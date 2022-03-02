https://ria.ru/20220302/dolg-1776025315.html

Песков переадресовал вопрос о внешнем долге в оперштаб

Песков переадресовал вопрос о внешнем долге в оперштаб - РИА Новости, 02.03.2022

Песков переадресовал вопрос о внешнем долге в оперштаб

Все решения, которые принимает оперативный штаб, публикуются по мере поступления, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:55

2022-03-02T12:55

2022-03-02T12:55

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Все решения, которые принимает оперативный штаб, публикуются по мере поступления, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос про возможные планы по введению запрета или ограничений на выплату внешнего долга российскими компаниями в связи с заморозкой российских золотовалютных резервов."Оставляю без комментария, все решения, которые принимает оперативный штаб - они все публикуются по мере поступления", - ответил Песков.

https://ria.ru/20220120/dolg-1768759617.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, дмитрий песков