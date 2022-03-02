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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/dnr-1776144807.html
В ДНР подсчитали потери среди мирных жителей за две недели обстрелов
В ДНР подсчитали потери среди мирных жителей за две недели обстрелов - РИА Новости, 02.03.2022
В ДНР подсчитали потери среди мирных жителей за две недели обстрелов
Двадцать пять мирных жителей погибли, 95, включая четырех детей, получили ранения в ДНР из-за обстрелов со стороны Украины за последние две недели, сообщило... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:19
2022-03-02T22:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Двадцать пять мирных жителей погибли, 95, включая четырех детей, получили ранения в ДНР из-за обстрелов со стороны Украины за последние две недели, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По данным представительства ДНР в СЦКК, с 17.02.2022 по состоянию на 21.00 02.03.2022, за 14 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 740 фактов ведения огня: Горловское направление – 251, Донецкое направление – 253, Мариупольское направление – 236", - сообщается в заявлении.Отмечается, что 614 из них были с применением тяжелого вооружения."Погибли (при обстрелах - ред.) 25 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 95 мирных жителей, в том числе четверо детей, за текущие сутки ранены два человека", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что за две недели эскалации со стороны Украины в ДНР повреждено около 500 жилых домов. "За 14 дней повреждено: 473 жилых домостроения; 185 объектов гражданской инфраструктуры", - указывается в заявлении."Противник не прекращает огневую активность на линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор", - говорится в заявлении.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
22:19 02.03.2022 (обновлено: 22:23 02.03.2022)
 
В ДНР подсчитали потери среди мирных жителей за две недели обстрелов

Представительство ДНР в СЦКК: за две недели обстрелов 25 мирных жителей погибли, 95 ранены

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная машина УВС в частном секторе Волновахи
Уничтоженная военная машина УВС в частном секторе Волновахи - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Уничтоженная военная машина УВС в частном секторе Волновахи
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Двадцать пять мирных жителей погибли, 95, включая четырех детей, получили ранения в ДНР из-за обстрелов со стороны Украины за последние две недели, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По данным представительства ДНР в СЦКК, с 17.02.2022 по состоянию на 21.00 02.03.2022, за 14 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 740 фактов ведения огня: Горловское направление – 251, Донецкое направление – 253, Мариупольское направление – 236", - сообщается в заявлении.
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Отмечается, что 614 из них были с применением тяжелого вооружения.
"Погибли (при обстрелах - ред.) 25 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 95 мирных жителей, в том числе четверо детей, за текущие сутки ранены два человека", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что за две недели эскалации со стороны Украины в ДНР повреждено около 500 жилых домов. "За 14 дней повреждено: 473 жилых домостроения; 185 объектов гражданской инфраструктуры", - указывается в заявлении.
"Противник не прекращает огневую активность на линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор", - говорится в заявлении.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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