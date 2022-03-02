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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/dnr-1776143620.html
В ДНР скончался сотрудник МЧС, пострадавший при разминировании объекта
В ДНР скончался сотрудник МЧС, пострадавший при разминировании объекта - РИА Новости, 02.03.2022
В ДНР скончался сотрудник МЧС, пострадавший при разминировании объекта
Скончался один из сотрудников МЧС ДНР, которые в среду пострадали в результате подрыва при разминировании объекта в селе Гранитное, еще двое госпитализированы,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:12
2022-03-02T22:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс днр
украина
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Скончался один из сотрудников МЧС ДНР, которые в среду пострадали в результате подрыва при разминировании объекта в селе Гранитное, еще двое госпитализированы, сообщило МЧС республики.Глава ДНР Денис Пушилин в среду заявил, что при разминировании объекта в селе Гранитное подорвались сотрудники МЧС. По словам Пушилина, разминирование происходило на линиях электропередачи, которые необходимо в кратчайшие сроки восстановить, чтобы население смогло получать электроэнергию.По сообщению МЧС, "в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при обследовании территории на наличие взрывоопасных предметов в Тельмановском районе вблизи села Гранитное в результате подрыва на неустановленном ВОП получили ранения различной степени тяжести три сотрудника группы пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР"."Двое пострадавших были госпитализированы в учреждение здравоохранения пгт. Тельманово, один из них в тяжёлом состоянии, его готовят к операции. В 18:10 третий пострадавший сапер скончался", - подчеркивается в сообщении.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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Кирилл Иванников
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, украина
22:12 02.03.2022
 
В ДНР скончался сотрудник МЧС, пострадавший при разминировании объекта

МЧС ДНР: сотрудник, пострадавший от подрыва при разминировании объекта, скончался

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Скончался один из сотрудников МЧС ДНР, которые в среду пострадали в результате подрыва при разминировании объекта в селе Гранитное, еще двое госпитализированы, сообщило МЧС республики.
Глава ДНР Денис Пушилин в среду заявил, что при разминировании объекта в селе Гранитное подорвались сотрудники МЧС. По словам Пушилина, разминирование происходило на линиях электропередачи, которые необходимо в кратчайшие сроки восстановить, чтобы население смогло получать электроэнергию.
Люди с 200-метровым флагом Украины на стадионе Олимпийский - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Как вылечить украинцев от стокгольмского синдрома
По сообщению МЧС, "в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при обследовании территории на наличие взрывоопасных предметов в Тельмановском районе вблизи села Гранитное в результате подрыва на неустановленном ВОП получили ранения различной степени тяжести три сотрудника группы пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР".
"Двое пострадавших были госпитализированы в учреждение здравоохранения пгт. Тельманово, один из них в тяжёлом состоянии, его готовят к операции. В 18:10 третий пострадавший сапер скончался", - подчеркивается в сообщении.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС ДНРУкраина
 
 
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