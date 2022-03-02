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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/dnr-1776134205.html
Силы ДНР захватили документы командира украинского батальона "Айдар"
Силы ДНР захватили документы командира украинского батальона "Айдар" - РИА Новости, 02.03.2022
Силы ДНР захватили документы командира украинского батальона "Айдар"
Группировка сил Донецкой народной республики захватила документы командира штурмового взвода в составе украинского националистического батальона "Айдар",... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:38
2022-03-02T20:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Группировка сил Донецкой народной республики захватила документы командира штурмового взвода в составе украинского националистического батальона "Айдар", сообщила в среду Народная милиция ДНР.В заявлении говорится, что документы были обнаружены на месте уничтоженного штаба 53-й бригады украинских войск в населенном пункте Волноваха.На фотографиях в Telegram-канале народной милиции опубликованы, в частности, мобилизационное предписание на имя лейтенанта Сульева, рабочая карта, справочное пособие по минному и подрывному делу и ежедневник с надписью "Хочешь мира - готовься к войне" на украинском языке.Ранее представитель народной милиции ДНР сообщил, что при освобождении Волновахи был уничтожен командир 53-й бригады полковник Титенко.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
20:38 02.03.2022
 
Силы ДНР захватили документы командира украинского батальона "Айдар"

Народная милиция заявила о захвате документов командира штурмовиков батальона "Айдар"

© AFP 2022 / Anatolii BoikoБойцы батальона "Айдар" в городе Счастье Луганской области, 2014 год
Бойцы батальона Айдар в городе Счастье Луганской области, 2014 год - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / Anatolii Boiko
Бойцы батальона "Айдар" в городе Счастье Луганской области, 2014 год
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Группировка сил Донецкой народной республики захватила документы командира штурмового взвода в составе украинского националистического батальона "Айдар", сообщила в среду Народная милиция ДНР.
В заявлении говорится, что документы были обнаружены на месте уничтоженного штаба 53-й бригады украинских войск в населенном пункте Волноваха.
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На фотографиях в Telegram-канале народной милиции опубликованы, в частности, мобилизационное предписание на имя лейтенанта Сульева, рабочая карта, справочное пособие по минному и подрывному делу и ежедневник с надписью "Хочешь мира - готовься к войне" на украинском языке.
Ранее представитель народной милиции ДНР сообщил, что при освобождении Волновахи был уничтожен командир 53-й бригады полковник Титенко.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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