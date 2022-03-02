https://ria.ru/20220302/dnr-1776134205.html

Силы ДНР захватили документы командира украинского батальона "Айдар"

Силы ДНР захватили документы командира украинского батальона "Айдар" - РИА Новости, 02.03.2022

Силы ДНР захватили документы командира украинского батальона "Айдар"

Группировка сил Донецкой народной республики захватила документы командира штурмового взвода в составе украинского националистического батальона "Айдар",... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:38

2022-03-02T20:38

2022-03-02T20:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Группировка сил Донецкой народной республики захватила документы командира штурмового взвода в составе украинского националистического батальона "Айдар", сообщила в среду Народная милиция ДНР.В заявлении говорится, что документы были обнаружены на месте уничтоженного штаба 53-й бригады украинских войск в населенном пункте Волноваха.На фотографиях в Telegram-канале народной милиции опубликованы, в частности, мобилизационное предписание на имя лейтенанта Сульева, рабочая карта, справочное пособие по минному и подрывному делу и ежедневник с надписью "Хочешь мира - готовься к войне" на украинском языке.Ранее представитель народной милиции ДНР сообщил, что при освобождении Волновахи был уничтожен командир 53-й бригады полковник Титенко.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр