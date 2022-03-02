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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/dnr-1776086705.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР - РИА Новости, 02.03.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР
Украинские войска трижды обстреляли Донецкую Народную Республику, в том числе Александровку на окраине Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:59
2022-03-02T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Донецкую Народную Республику, в том числе Александровку на окраине Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы зафиксированы в 15.45 по следующим направлениям: населенный пункт Пантелеймоновка - выпущено 15 мин калибром 120 мм; населенный пункт Верхнеторецкое (южное) - выпущено 5 мин калибром 120 мм; Александровка - применялось снайперское вооружение.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
16:59 02.03.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские солдаты трижды открыли огонь по республике

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Донецкую Народную Республику, в том числе Александровку на окраине Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что обстрелы зафиксированы в 15.45 по следующим направлениям: населенный пункт Пантелеймоновка - выпущено 15 мин калибром 120 мм; населенный пункт Верхнеторецкое (южное) - выпущено 5 мин калибром 120 мм; Александровка - применялось снайперское вооружение.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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