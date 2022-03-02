https://ria.ru/20220302/dnr-1776086705.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР - РИА Новости, 02.03.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР

Украинские войска трижды обстреляли Донецкую Народную Республику, в том числе Александровку на окраине Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:59

2022-03-02T16:59

2022-03-02T16:59

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Донецкую Народную Республику, в том числе Александровку на окраине Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы зафиксированы в 15.45 по следующим направлениям: населенный пункт Пантелеймоновка - выпущено 15 мин калибром 120 мм; населенный пункт Верхнеторецкое (южное) - выпущено 5 мин калибром 120 мм; Александровка - применялось снайперское вооружение.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

донецкая народная республика

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина