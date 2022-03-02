https://ria.ru/20220302/dnr-1775996293.html

В ДНР заявили об освобождении 37 населенных пунктов

В ДНР заявили об освобождении 37 населенных пунктов - РИА Новости, 02.03.2022

В ДНР заявили об освобождении 37 населенных пунктов

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении 37 населенных пунктов, находившихся под контролем Киева. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:09

2022-03-02T11:09

2022-03-02T11:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

широкино

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении 37 населенных пунктов, находившихся под контролем Киева."По состоянию на 2 марта 2022 года освобождены 37 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем (украинских войск): Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино, Талаковка, Сартана, Бердянское, Приморское, Орловское, Степановка, Тополиное, Малоянисоль, Лебединское, Водяное", - сообщается в Telegram-канале штаба.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля сообщил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Минобороны РФ подчеркивало, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

широкино

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, широкино, донецкая народная республика, луганская народная республика