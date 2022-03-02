Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/dnr-1775980601.html
Народная милиция ДНР сообщила об украинской атаке в районе Бессарабки
Народная милиция ДНР сообщила об украинской атаке в районе Бессарабки - РИА Новости, 02.03.2022
Народная милиция ДНР сообщила об украинской атаке в районе Бессарабки
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что 1 марта украинские войска предприняли попытку захвата позиций ДНР в районе населенного пункта... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:10
2022-03-02T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966557_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_06bb193112b47ec8100ccc5f3a7fd086.jpg
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что 1 марта украинские войска предприняли попытку захвата позиций ДНР в районе населенного пункта Бессарабка, но понесли потери и отступили, погибли и двое военнослужащих Народной милиции."Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. На горловском направлении 1 марта 2022 года боевики 1-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады силами до роты, под прикрытием артиллерийского огня, предприняли попытку захвата наших позиций в районе н.п. Бессарабка. В ходе боя враг понес потери и был вынужден отступить. Четверо боевиков погибли, трое получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
https://ria.ru/20220301/donbass-1775761299.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966557_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9bebdbf05cd3ecc407901c35610cdc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
10:10 02.03.2022 (обновлено: 10:30 02.03.2022)
 
Народная милиция ДНР сообщила об украинской атаке в районе Бессарабки

Народная милиция ДНР сообщила об отражении украинской атаки в районе Бессарабки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что 1 марта украинские войска предприняли попытку захвата позиций ДНР в районе населенного пункта Бессарабка, но понесли потери и отступили, погибли и двое военнослужащих Народной милиции.
"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. На горловском направлении 1 марта 2022 года боевики 1-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады силами до роты, под прикрытием артиллерийского огня, предприняли попытку захвата наших позиций в районе н.п. Бессарабка. В ходе боя враг понес потери и был вынужден отступить. Четверо боевиков погибли, трое получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
Люди с 200-метровым флагом Украины на стадионе Олимпийский - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 09:27
Как вылечить украинцев от стокгольмского синдрома
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 11:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин рассказал об отношении к пленным украинским военным
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала