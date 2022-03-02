https://ria.ru/20220302/dnr-1775980601.html

Народная милиция ДНР сообщила об украинской атаке в районе Бессарабки

Народная милиция ДНР сообщила об украинской атаке в районе Бессарабки - РИА Новости, 02.03.2022

Народная милиция ДНР сообщила об украинской атаке в районе Бессарабки

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что 1 марта украинские войска предприняли попытку захвата позиций ДНР в районе населенного пункта... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:10

2022-03-02T10:10

2022-03-02T10:30

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что 1 марта украинские войска предприняли попытку захвата позиций ДНР в районе населенного пункта Бессарабка, но понесли потери и отступили, погибли и двое военнослужащих Народной милиции."Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. На горловском направлении 1 марта 2022 года боевики 1-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады силами до роты, под прикрытием артиллерийского огня, предприняли попытку захвата наших позиций в районе н.п. Бессарабка. В ходе боя враг понес потери и был вынужден отступить. Четверо боевиков погибли, трое получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775761299.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр