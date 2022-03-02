11:51 02.03.2022 (обновлено: 12:42 02.03.2022)
Банк России запретил выплату дивидендов за рубеж
Центробанк временно запретил выплату дивидендов по российским ценным бумагам за рубеж
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка России в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам, кроме нерезидентов, сообщил ЦБ.
При этом регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов.
28 февраля, 08:10Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.
Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа и США закрыли небо для любых российских самолетов, а также запретили своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.
2 марта, 08:43ВТБ второй раз за неделю повысил ставки по вкладам
В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.