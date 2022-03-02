https://ria.ru/20220302/dividendy-1776006587.html

Банк России запретил выплату дивидендов за рубеж

Банк России запретил выплату дивидендов за рубеж - РИА Новости, 02.03.2022

Банк России запретил выплату дивидендов за рубеж

Российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам, кроме нерезидентов, сообщил ЦБ. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:51

2022-03-02T11:51

2022-03-02T12:42

экономика

россия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам, кроме нерезидентов, сообщил ЦБ.При этом регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа и США закрыли небо для любых российских самолетов, а также запретили своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220302/vklady-1775969103.html

https://ria.ru/20220302/perevod-1775886009.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия