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Банк России запретил выплату дивидендов за рубеж
Банк России запретил выплату дивидендов за рубеж - РИА Новости, 02.03.2022
Банк России запретил выплату дивидендов за рубеж
Российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам, кроме нерезидентов, сообщил ЦБ. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:51
2022-03-02T12:42
экономика
россия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам, кроме нерезидентов, сообщил ЦБ.При этом регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа и США закрыли небо для любых российских самолетов, а также запретили своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
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экономика, россия
11:51 02.03.2022 (обновлено: 12:42 02.03.2022)
 
Банк России запретил выплату дивидендов за рубеж

Центробанк временно запретил выплату дивидендов по российским ценным бумагам за рубеж

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка России в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам, кроме нерезидентов, сообщил ЦБ.
При этом регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов.
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Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа и США закрыли небо для любых российских самолетов, а также запретили своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.
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