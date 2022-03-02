DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию
DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию
Работа компании DHL
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) временно приостановила доставку грузов и документов в Россию, отправка из страны и в ее границах работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе DHL.
"Доставка грузов и документов в Россию из-за рубежа... временно приостановлена до последующего уведомления. Доставка грузов и документов из России за границу и по России возможна и осуществляется в штатном режиме. Офисы филиалов DHL Express работают в штатном режиме", - сообщили в компании.
Там добавили, что DHL Express также приостановила доставку документов и грузов на Украину и из нее.
Как ранее в среду сообщал холдинг DHL, компания перестала доставлять посылки в Россию и Белоруссию, а также приостановила деятельность на Украине. DHL продолжит следить за ситуацией и будет держать клиентов в курсе дальнейших решений.
Во вторник датская логистическая компания Maersk сообщила о решении перестать принимать новые заказы в Россию и из России, за исключением гуманитарных и медицинских грузов, продуктов питания. Приостановка начнется 1 марта и охватит все российские порты. Позднее о приостановке новых заказов на грузоперевозки из и в направлении России сообщила одна из крупнейших в мире судоходных компаний Mediterranean Shipping Company.