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DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию
DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию - РИА Новости, 02.03.2022
DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию
Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) временно приостановила доставку грузов и документов в Россию,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:02
2022-03-02T17:02
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) временно приостановила доставку грузов и документов в Россию, отправка из страны и в ее границах работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе DHL.Там добавили, что DHL Express также приостановила доставку документов и грузов на Украину и из нее.Как ранее в среду сообщал холдинг DHL, компания перестала доставлять посылки в Россию и Белоруссию, а также приостановила деятельность на Украине. DHL продолжит следить за ситуацией и будет держать клиентов в курсе дальнейших решений.Во вторник датская логистическая компания Maersk сообщила о решении перестать принимать новые заказы в Россию и из России, за исключением гуманитарных и медицинских грузов, продуктов питания. Приостановка начнется 1 марта и охватит все российские порты. Позднее о приостановке новых заказов на грузоперевозки из и в направлении России сообщила одна из крупнейших в мире судоходных компаний Mediterranean Shipping Company.
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экономика, белоруссия, россия, украина, dhl
17:02 02.03.2022
 
DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию

DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота компании DHL
Работа компании DHL - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Работа компании DHL
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) временно приостановила доставку грузов и документов в Россию, отправка из страны и в ее границах работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе DHL.
"Доставка грузов и документов в Россию из-за рубежа... временно приостановлена до последующего уведомления. Доставка грузов и документов из России за границу и по России возможна и осуществляется в штатном режиме. Офисы филиалов DHL Express работают в штатном режиме", - сообщили в компании.
Там добавили, что DHL Express также приостановила доставку документов и грузов на Украину и из нее.
Как ранее в среду сообщал холдинг DHL, компания перестала доставлять посылки в Россию и Белоруссию, а также приостановила деятельность на Украине. DHL продолжит следить за ситуацией и будет держать клиентов в курсе дальнейших решений.
Во вторник датская логистическая компания Maersk сообщила о решении перестать принимать новые заказы в Россию и из России, за исключением гуманитарных и медицинских грузов, продуктов питания. Приостановка начнется 1 марта и охватит все российские порты. Позднее о приостановке новых заказов на грузоперевозки из и в направлении России сообщила одна из крупнейших в мире судоходных компаний Mediterranean Shipping Company.
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