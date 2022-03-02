https://ria.ru/20220302/dhl-1776087563.html

DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию

DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию - РИА Новости, 02.03.2022

DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию

Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) временно приостановила доставку грузов и документов в Россию,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:02

2022-03-02T17:02

2022-03-02T17:02

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) временно приостановила доставку грузов и документов в Россию, отправка из страны и в ее границах работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе DHL.Там добавили, что DHL Express также приостановила доставку документов и грузов на Украину и из нее.Как ранее в среду сообщал холдинг DHL, компания перестала доставлять посылки в Россию и Белоруссию, а также приостановила деятельность на Украине. DHL продолжит следить за ситуацией и будет держать клиентов в курсе дальнейших решений.Во вторник датская логистическая компания Maersk сообщила о решении перестать принимать новые заказы в Россию и из России, за исключением гуманитарных и медицинских грузов, продуктов питания. Приостановка начнется 1 марта и охватит все российские порты. Позднее о приостановке новых заказов на грузоперевозки из и в направлении России сообщила одна из крупнейших в мире судоходных компаний Mediterranean Shipping Company.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/platezhi-1775793459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, белоруссия, россия, украина, dhl