https://ria.ru/20220302/dhl-1776019481.html

DHL приостановила доставку посылок в Россию и Белоруссию

DHL приостановила доставку посылок в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 02.03.2022

DHL приостановила доставку посылок в Россию и Белоруссию

Логистическая компания DHL перестала доставлять посылки в Россию и Белоруссию, а также приостановила деятельность на Украине, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:37

2022-03-02T12:37

2022-03-02T12:37

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Логистическая компания DHL перестала доставлять посылки в Россию и Белоруссию, а также приостановила деятельность на Украине, говорится в сообщении компании."Наши перевозки в Россию и Белоруссию были приостановлены, поэтому мы также не принимаем посылки в эти страны до последующих уведомлений", - говорится в сообщении."В настоящее время главным вопросом и наивысшим приоритетом для нас является безопасность наших сотрудников, поэтому мы закрыли офисы и приостановили деятельность на Украине до дальнейшего уведомления", - добавили в компании.DHL уточняет, что продолжит следить за ситуацией и будет держать клиентов в курсе дальнейших решений.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/pochta-1775535420.html

https://ria.ru/20220302/samolety-1776001304.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, dhl, белоруссия, россия, украина