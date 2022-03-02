https://ria.ru/20220302/deti-1775962545.html

Байден заявил об "экспериментах над детьми" в соцсетях ради прибыли

Байден заявил об "экспериментах над детьми" в соцсетях ради прибыли - РИА Новости, 02.03.2022

Байден заявил об "экспериментах над детьми" в соцсетях ради прибыли

Власти США должны призвать соцсети к ответственности за "эксперимент над детьми" ради прибыли, заявил американский президент Джо Байден, выступая в конгрессе. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T06:09

2022-03-02T06:09

2022-03-02T10:47

в мире

марк цукерберг

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facebook

вашингтон

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Власти США должны призвать соцсети к ответственности за "эксперимент над детьми" ради прибыли, заявил американский президент Джо Байден, выступая в конгрессе.С именем Хауген связан разразившийся в прошлом году скандал вокруг Facebook: она обвинила руководство соцсети в пренебрежении безопасностью пользователей и призвала конгресс вмешаться в ситуацию. Работая в Facebook с 2019 года, Хауген тайно скопировала тысячи страниц внутренних документов компании, которые позже передала прессе. В октябре Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей.Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.

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Никита Стома

в мире, марк цукерберг, сша, facebook, вашингтон, джо байден