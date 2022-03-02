06:09 02.03.2022 (обновлено: 10:47 02.03.2022)
Байден заявил об "экспериментах над детьми" в соцсетях ради прибыли
Байден: нужно привести соцсети к ответственности за "эксперимент над детьми" ради прибыли
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Власти США должны призвать соцсети к ответственности за "эксперимент над детьми" ради прибыли, заявил американский президент Джо Байден, выступая в конгрессе.
"Мы должны требовать ответственности от социальных сетей за общенациональный эксперимент, который они проводят на наших детях во имя прибыли", — сказал Байден, приветствуя в аудитории бывшую сотрудницу соцсети Facebook Фрэнсис Хауген. Ранее она раскрыла данные о том, что компания, зная о вреде своей платформы и технологий для психологии подростков, продолжала использовать их для повышения прибыли.
С именем Хауген связан разразившийся в прошлом году скандал вокруг Facebook: она обвинила руководство соцсети в пренебрежении безопасностью пользователей и призвала конгресс вмешаться в ситуацию. Работая в Facebook с 2019 года, Хауген тайно скопировала тысячи страниц внутренних документов компании, которые позже передала прессе. В октябре Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей.
Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.