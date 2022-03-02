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Байден заявил об "экспериментах над детьми" в соцсетях ради прибыли
Байден заявил об "экспериментах над детьми" в соцсетях ради прибыли - РИА Новости, 02.03.2022
Байден заявил об "экспериментах над детьми" в соцсетях ради прибыли
Власти США должны призвать соцсети к ответственности за "эксперимент над детьми" ради прибыли, заявил американский президент Джо Байден, выступая в конгрессе. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T06:09
2022-03-02T10:47
в мире
марк цукерберг
сша
facebook
вашингтон
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Власти США должны призвать соцсети к ответственности за "эксперимент над детьми" ради прибыли, заявил американский президент Джо Байден, выступая в конгрессе.С именем Хауген связан разразившийся в прошлом году скандал вокруг Facebook: она обвинила руководство соцсети в пренебрежении безопасностью пользователей и призвала конгресс вмешаться в ситуацию. Работая в Facebook с 2019 года, Хауген тайно скопировала тысячи страниц внутренних документов компании, которые позже передала прессе. В октябре Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей.Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.
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в мире, марк цукерберг, сша, facebook, вашингтон, джо байден
06:09 02.03.2022 (обновлено: 10:47 02.03.2022)
 
Байден заявил об "экспериментах над детьми" в соцсетях ради прибыли

Байден: нужно привести соцсети к ответственности за "эксперимент над детьми" ради прибыли

© REUTERS / Pool/Saul LoebПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Pool/Saul Loeb
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Власти США должны призвать соцсети к ответственности за "эксперимент над детьми" ради прибыли, заявил американский президент Джо Байден, выступая в конгрессе.

"Мы должны требовать ответственности от социальных сетей за общенациональный эксперимент, который они проводят на наших детях во имя прибыли", — сказал Байден, приветствуя в аудитории бывшую сотрудницу соцсети Facebook Фрэнсис Хауген. Ранее она раскрыла данные о том, что компания, зная о вреде своей платформы и технологий для психологии подростков, продолжала использовать их для повышения прибыли.

С именем Хауген связан разразившийся в прошлом году скандал вокруг Facebook: она обвинила руководство соцсети в пренебрежении безопасностью пользователей и призвала конгресс вмешаться в ситуацию. Работая в Facebook с 2019 года, Хауген тайно скопировала тысячи страниц внутренних документов компании, которые позже передала прессе. В октябре Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей.
Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.
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