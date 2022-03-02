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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/delo-1776064160.html
Против главы Станично-Луганской администрации завели дело за госизмену
Против главы Станично-Луганской администрации завели дело за госизмену - РИА Новости, 02.03.2022
Против главы Станично-Луганской администрации завели дело за госизмену
Уголовное дело по статье госизмена возбуждено на Украине против руководителя Станично-Луганской сельской администрации в Луганской области, а также против двух... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:29
2022-03-02T16:17
украина
в мире
луганская народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье госизмена возбуждено на Украине против руководителя Станично-Луганской сельской администрации в Луганской области, а также против двух его заместителей, их обвиняют в переходе на сторону РФ, сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины.Это не первые уголовные дела за госизмену в отношении руководителей местных органов власти на Украине с начала российской военной спецоперации. Ранее генпрокуратура сообщала, что заведены дела против мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегоры, которого подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ. Кроме того, Уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены в отношении глав Марковской и Миловской территориальных общин в Луганской области."Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской сельской администрации и его двух заместителей по факту госизмены... В условиях военного положения эти представители местной власти перешли на сторону страны-агрессора, предоставляют помощь оккупационным силам материально-технической базой", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Facebook.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20211223/gosizmena-1765250279.html
https://ria.ru/20211123/zelenskiy-1760438901.html
украина
луганская народная республика
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украина, в мире, луганская народная республика
15:29 02.03.2022 (обновлено: 16:17 02.03.2022)
 
Против главы Станично-Луганской администрации завели дело за госизмену

На Украине завели дело за госизмену против главы Станично-Луганской администрации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье госизмена возбуждено на Украине против руководителя Станично-Луганской сельской администрации в Луганской области, а также против двух его заместителей, их обвиняют в переходе на сторону РФ, сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины.
Это не первые уголовные дела за госизмену в отношении руководителей местных органов власти на Украине с начала российской военной спецоперации. Ранее генпрокуратура сообщала, что заведены дела против мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегоры, которого подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ. Кроме того, Уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены в отношении глав Марковской и Миловской территориальных общин в Луганской области.
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"Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской сельской администрации и его двух заместителей по факту госизмены... В условиях военного положения эти представители местной власти перешли на сторону страны-агрессора, предоставляют помощь оккупационным силам материально-технической базой", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Facebook.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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