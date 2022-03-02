https://ria.ru/20220302/delo-1776064160.html

Против главы Станично-Луганской администрации завели дело за госизмену

Против главы Станично-Луганской администрации завели дело за госизмену - РИА Новости, 02.03.2022

Против главы Станично-Луганской администрации завели дело за госизмену

Уголовное дело по статье госизмена возбуждено на Украине против руководителя Станично-Луганской сельской администрации в Луганской области, а также против двух... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:29

2022-03-02T15:29

2022-03-02T16:17

украина

в мире

луганская народная республика

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уголовное дело по статье госизмена возбуждено на Украине против руководителя Станично-Луганской сельской администрации в Луганской области, а также против двух его заместителей, их обвиняют в переходе на сторону РФ, сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины.Это не первые уголовные дела за госизмену в отношении руководителей местных органов власти на Украине с начала российской военной спецоперации. Ранее генпрокуратура сообщала, что заведены дела против мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегоры, которого подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ. Кроме того, Уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены в отношении глав Марковской и Миловской территориальных общин в Луганской области."Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской сельской администрации и его двух заместителей по факту госизмены... В условиях военного положения эти представители местной власти перешли на сторону страны-агрессора, предоставляют помощь оккупационным силам материально-технической базой", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Facebook.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20211223/gosizmena-1765250279.html

https://ria.ru/20211123/zelenskiy-1760438901.html

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, в мире, луганская народная республика