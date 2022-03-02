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Лавров заявил о готовности России противостоять любому давлению
Лавров заявил о готовности России противостоять любому давлению - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров заявил о готовности России противостоять любому давлению
Россия в состоянии противостоять любому экономическому и политическому давлению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:11
2022-03-02T19:23
россия
санкции
санкции в отношении россии
украина
донбасс
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия в состоянии противостоять любому экономическому и политическому давлению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы в состоянии противостоять любому давлению. Если у кого-то есть сомнения на сей счет, рекомендую ознакомиться с российской историей, историей Российской Империи, историей Советского Союза и историей тех эпизодов в нашей жизни, когда мы подвергались нашествию вражеских армий", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776086428.html
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россия
украина
донбасс
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россия, санкции, санкции в отношении россии, украина, донбасс, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:11 02.03.2022 (обновлено: 19:23 02.03.2022)
 
Лавров заявил о готовности России противостоять любому давлению

Глава МИД Лавров: Россия в состоянии противостоять экономическому и политическому давлению

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия в состоянии противостоять любому экономическому и политическому давлению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы в состоянии противостоять любому давлению. Если у кого-то есть сомнения на сей счет, рекомендую ознакомиться с российской историей, историей Российской Империи, историей Советского Союза и историей тех эпизодов в нашей жизни, когда мы подвергались нашествию вражеских армий", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:58
Российский бизнес рассчитывает справиться с текущей ситуацией, заявил Шохин
Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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СМИ узнали подробности новых санкций США против России
 
РоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииУкраинаДонбассВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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