https://ria.ru/20220302/davlenie-1776117941.html

Лавров заявил о готовности России противостоять любому давлению

Лавров заявил о готовности России противостоять любому давлению - РИА Новости, 02.03.2022

Лавров заявил о готовности России противостоять любому давлению

Россия в состоянии противостоять любому экономическому и политическому давлению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:11

2022-03-02T19:11

2022-03-02T19:23

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия в состоянии противостоять любому экономическому и политическому давлению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы в состоянии противостоять любому давлению. Если у кого-то есть сомнения на сей счет, рекомендую ознакомиться с российской историей, историей Российской Империи, историей Советского Союза и историей тех эпизодов в нашей жизни, когда мы подвергались нашествию вражеских армий", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776086428.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776062319.html

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украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкции, санкции в отношении россии, украина, донбасс, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)